Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що охочих підписати контракт в Росії стає все менше. Не заповнюють російські війська навіть злочинці, які мали б сидіти за ґратами.

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Що насправді означатиме призов в Росії

Ветеран зауважив, що для України указ Путіна про призов означає не багато. Мовиться про призов строковиків з 18 до 30 років, але насправді призивати будуть з 18 до 20.

В указі зазначено, що призовна кампанія ніяк не пов'язана з проведенням так званої "сво". Тобто мовиться про забезпечення посад в тилових частинах.

Раніше призовники брали участь в бойових діях лише раз – на початку Курської операції. Все, на що вони були здатні – це здатись у полон, тому їх Кремль не хоче відправляти на війну.

Яка дилема постала перед Путіним

У 2022 році в Росії оголосили часткову мобілізацію. Тоді вдалось залучити майже пів мільйона росіян, які тоді не знали, наскільки довго затягнеться війна. З них жоден не повернувся додому здоровий – або в труні, або з шаленими травмами.

Після цього Кремль застосував новий метод залучення на війну – шалені кошти за підписання контракту. З часом кількість охочих це робити зменшилась, навіть попри те, що сума виплат збільшилась у 10 разів. Адже контрактники не перекривають російські втрати.

Кремль дуже боїться повторити хвилю примусової мобілізації, адже вона не пройде так само добре, як восени 2022 року. А збільшення виплат за підписання контракту не діє. Кремль знаходить тимчасові рішення, наприклад, позабирав на війну всіх, хто сидів за ґратами. Навіть на стадії слідства можна зразу йти воювати,

– пояснив Дикий.

Ветеран зазначив, що усі "свіжі злочинці" все одно не покриють потреби країни-агресорки в живій силі. Тому через кілька місяців в Росії буде серйозна дилема – робити примусову мобілізацію чи ні.

До слова, начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що темпи мобілізації в Росії впали. Цього року план з набору нових військових до російської армії знижено майже на 100 тисяч осіб.