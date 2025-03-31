Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Сповіщення здійснюватимуть паперовими та електронними повістками.

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Які особливості призову

На Росії обіцяють – призовників буцімто не направлятимуть у пункти дислокації підрозділів збройних сил у так званих "ДНР", "ЛНР", а також Херсонській та Запорізькій областях України.

Майбутня призовна кампанія ніяк не пов'язана з проведенням "спеціальної військової операції" в Україні,

– переконують в міноборони держави-агресорки.

Також росіянам пропонують самостійно подати резюме для служби в науковій роті.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, у 2024 році під час весняного призову забрали 150 тисяч осіб, у 2023 році – 147 тисяч, а у 2022 році – 134,5 тисячі. Зростання кількості призовників пов'язане з указами диктатора про поетапне збільшення чисельності російської армії.