Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Оповещение будут осуществлять бумажными и электронными повестками.

Смотрите также Новые отсрочки в Резерв+, нарушение ТЦК и призыв после 55: какой будет мобилизация в апреле

Какие особенности призыва

В России обещают – призывников якобы не будут направлять в пункты дислокации подразделений вооруженных сил в так называемых "ДНР", "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

Будущая призывная кампания никак не связана с проведением "специальной военной операции" в Украине,

– убеждают в минобороны государства-агрессора.

Также россиянам предлагают самостоятельно подать резюме для службы в научной роте.

Напомним, по данным российских СМИ, в 2024 году во время весеннего призыва забрали 150 тысяч человек, в 2023 году – 147 тысяч, а в 2022 году – 134,5 тысячи. Рост количества призывников связан с указами диктатора о поэтапном увеличении численности российской армии.