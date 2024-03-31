Москва проводит призывы в армию дважды в год: весной и осенью. Новый указ Путина о весеннем призыве в 2024 году опубликовали российские пропагандистские СМИ.

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К какому сроку в России состоится призыв в армию

Согласно подписанному документу, на военную службу в России призовут 150 тысяч человек. Это на три тысячи человек больше, чем во время весеннего призыва прошлого года.

Зато осенью 2023 года российские власти планировали призвать 130 тысяч срочников. Это был последний призыв, в котором верхняя планка призывного возраста была ограничена 27 годами.

Так, по новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать россияне в возрасте от 18 до 30 лет (за исключением тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе).

Весенний призыв на военную службу в России начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Указ Путина о весеннем призыве на военную службу:

Россия хочет увеличить свою армию