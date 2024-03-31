Кроме того, во многих российских силовых ведомствах даже отменили выходные, потому что продолжается перепись лиц, которых бросят на фронт в Украину. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"В силовых ведомствах сейчас "шухер". На 30 марта во многих силовых ведомствах отменили все выходные, отпуска. Все должны быть на рабочих местах. Продолжается перепись подчиненных, разных людей, которые сейчас отправятся на войну. Переписывают тех, находящихся на административном учете, под домашним арестом, в СИЗО", – объяснила она.

Весенний призыв в России

Ольга Романова отметила, что с 1 апреля в России начинается весенний призыв. В Москве был создан единый призывной центр, которого раньше не было. Говорят, что призывников заставляют после года службы подписывать контракты. За отказ, неявку по повестке и так далее может быть небольшой штраф.

Там небольшой штраф до 5 тысяч рублей. Главное, что, по-прежнему, можно идти в суд и добиваться альтернативной военной службы, в больнице, госпиталях. Есть уже несколько выигранных дел,

– добавила оппозиционерка.

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