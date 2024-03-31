Кроме того, во многих российских силовых ведомствах даже отменили выходные, потому что продолжается перепись лиц, которых бросят на фронт в Украину. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
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"В силовых ведомствах сейчас "шухер". На 30 марта во многих силовых ведомствах отменили все выходные, отпуска. Все должны быть на рабочих местах. Продолжается перепись подчиненных, разных людей, которые сейчас отправятся на войну. Переписывают тех, находящихся на административном учете, под домашним арестом, в СИЗО", – объяснила она.
Весенний призыв в России
Ольга Романова отметила, что с 1 апреля в России начинается весенний призыв. В Москве был создан единый призывной центр, которого раньше не было. Говорят, что призывников заставляют после года службы подписывать контракты. За отказ, неявку по повестке и так далее может быть небольшой штраф.
Там небольшой штраф до 5 тысяч рублей. Главное, что, по-прежнему, можно идти в суд и добиваться альтернативной военной службы, в больнице, госпиталях. Есть уже несколько выигранных дел,
– добавила оппозиционерка.
Мобилизация в России: последние новости
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что мобилизация в России не останавливалась. Однако он подтвердил, что мобилизационные мероприятия активизируются. Теперь они будут иметь открытый характер.
- Советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России мобилизация продолжается постоянно. У оккупантов огромные санитарные потери, поэтому они хотят как-то их компенсировать и делают это уже два года. Однако заявления российских чиновников призваны вызвать панические настроения, повлиять на эмоциональное состояние украинцев.
- Ольга Романова рассказала, что захватчики скрыто набирают арестованных из тюрем, поэтому они стали пустыми. Хотя зарплату тюремщикам повысили еще в прошлом году, им этого не хватило и они пошли на войну. На фронте россиянам платят по 250 тысяч рублей, а это в 2 – 3 раза больше, чем зарплата заключенного.