Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что зарплату тюремщикам повысили еще в прошлом году. Впрочем, этого им не хватило.

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"Конечно, не хватило, потому что война как "пылесос" высасывает всех мужчин, особенно, в погонах. 250 тысяч (рублей – 24 Канал), которые платят на войне, не сравниваются с повышенными зарплатами. Это больше по крайней мере в 2 – 2,5 раза, если не 3. Поэтому тюремщики идут на войну", – сказала Романова.

Кроме того, существует специальный "пылесос" для сотрудников тюрьмы, которые "не понимают, что им надо идти на войну". Так, например, в России начали арестовывать начальников колоний по различным обвинениям. Речь, в частности, о якобы вымогательстве и взяточничестве.

Никто не может справиться

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" отметила, что раньше зэками на фронте умел управлять глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Впрочем, он погиб в авиакатастрофе в августе 2023-го года. Также у него были заместители. Сейчас этих людей нет, а российские военные управлять заключенными не могут. Поэтому нужны люди, которые таки смогут командовать зэками.

Однако тюремщики на фронт не хотят. Они хотят строить новые тюрьмы на временно оккупированных территориях Украины и вытягивать деньги из бюджета.

На фронт они не хотят. Поэтому забирают тюремщиков за любые проступки, сажают и отправляют на фронт. Тюрьмы до конца года должны опустеть с такой хваткой, обострением мобилизационных настроений,

– считает Ольга Романова.

Так могут остаться только беременные женщины, подростки, пожилые люди, больные и политзаключенные, которых не берут на войну против Украины. Между тем "резервуар" людей, которые недавно получили гражданство страны-агрессора, уже иссяк.

Мобилизация в каждый дом

По словам председателя благотворительного фонда "Русь сидящая", в России вступил в силу закон, согласно которому на фронт забирают людей, которых недавно арестовали.

"Только что сняли с "теплых трупов", засунули в наручники, говорит: "Хочу на войну". Все, ты свободен. Подписывай контракт – и не будет больше ни одного уголовного дела. В тюрьме еще полгода и все – там больше вообще никого не останется", – считает Романова.

Так, по её мнению, до конца лета 2024-го года обязательная мобилизация в России "войдет" в каждый дом.

Мобилизация в России: новости