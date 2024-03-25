Про це 24 Каналу розказала голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що зарплату тюремникам підвищили ще торік. Утім, цього їм не вистачило.

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"Звісно, не вистачило, тому що війна як "пилотяг" висмоктує усіх чоловіків, особливо, у погонах. 250 тисяч (рублів – 24 Канал), які платять на війні, не зрівнюються з підвищеними зарплатами. Це більше принаймні у 2 – 2,5 раза, якщо не 3. Тому тюремники йдуть на війну", – сказала Романова.

Окрім того, існує спеціальний "пилотяг" для співробітників в'язниці, які "не розуміють, що їм треба йти на війну". Так, наприклад, у Росії почали арештовувати начальників колоній за різними обвинуваченнями. Йдеться, зокрема, про нібито вимагання та хабарництво.

Ніхто не може впоратися

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" зауважила, що раніше зеками на фронті вмів керувати голова ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Утім, він загинув в авіатрощі у серпні 2023-го року. Також у нього були заступники. Нині цих людей немає, а російські військові керувати в'язнями не можуть. Тож треба люди, які таки зможуть командувати зеками.

Однак тюремники на фронт не хочуть. Вони хочуть будувати нові тюрми на тимчасово окупованих територіях України та витягувати гроші з бюджету.

На фронт вони не хочуть. Тому забирають тюремників за будь-які провини, саджають та відправляють на фронт. В'язниці до кінця року мають спорожніти з такою хваткою, загостренням мобілізаційних настроїв,

– вважає Ольга Романова.

Так можуть залишитися лише вагітні жінки, підлітки, люди похилого віку, хворі та політв'язні, яких не беруть на війну проти України. Тим часом "резервуар" людей, які нещодавно отримали громадянство країни-агресорки, уже вичерпався.

Мобілізація у кожен дім

За словами голови благодійного фонду "Русь сидящая", в Росії набув чинності закон, згідно з яким на фронт забирають людей, яких нещодавно арештували.

"Щойно зняли з "теплих трупів", засунули в кайданки, каже: "Хочу на війну". Все, ти вільний. Підписуй контракт – і не буде більше жодної кримінальної справи. У в'язниці ще пів року і все – там більше взагалі нікого не залишиться", – вважає Романова.

Так, на її думку, до кінця літа 2024-го року обов'язкова мобілізація у Росії "увійде" до кожної домівки.

Мобілізація в Росії: новини