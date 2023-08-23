Кроме этого, сообщалось, что этот самолет могли сбить сами россияне из своих систем противовоздушной обороны. Все, что известно о "самолетопаде" с Пригожиным – читайте в материале 24 Канала.

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Самолет Пригожина упал в Тверской области

Российские пропагандисты вечером 23 августа сообщили, что разбился приватный джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Этот самолет держал курс из Москвы в Санкт-Петербург.

Впоследствии стало известно, что борт упал в Бологовском районе Тверской области, а с самого самолета почти ничего не осталось.



Самолет Пригожина разбился в Тверской области России / Фото из российских телеграм-каналов

Впоследствии выяснилось, что, по данным сайта Flightradar, самолет Пригожина не снижался перед падением, а просто исчез с радаров, когда набирал высоту.



Самолет Пригожина исчез с радаров перед падением / Фото из российских телеграм-каналов

Известно, что в результате падения самолета погибли все 10 находившихся на нем человек, где трое из них были членами экипажа. Далее росавиация заявила, что повар Путина числился в списке пассажиров.

Кроме того, пропагандисты сообщили, что вместе с Пригожиным летел и его заместитель, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин. О его участии неизвестно пока ничего.

По данным росСМИ, в самолете могли быть сам Пригожин, Уткин, оператор повара Путина, логист ЧВК "Вагнера" и личная охрана.

Обратите внимание! Все фото, видео и детали падения самолета лидера "вагнеровцев" Пригожина – в нашем телеграме.

Кадры с места падения самолета

Впоследствии в сети появились кадры с места падения самолета Евгения Пригожина. На них видно, что самолет действительно разбился, а на нем загорелся огонь.

Самолет Пригожина охватил огонь / Видео из российских телеграм-каналов

Очевидцы утверждают, что перед падением слышали 2 взрыва. Также у судна отвалились крыло и стабилизатор во время падения.

Перед падением самолета Пригожина слышали 2 взрыва / Видео из российских телеграм-каналов

Российские спецслужбы рассматривают одну из возможных версий крушения на самолете, как "теракт на борту". Однако все исследования по этому поводу еще продолжаются.

Авиакатастрофа с самолетом Пригожина / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер" (18+)

Самолет могли сбить ракетами С-300

Приближенные к "Вагнеру" телеграм-каналы утверждали, что самолет Пригожина был сбит российскими ЗРК С-300. Еще одной версией называют теракт на борту самолета.

Самолет Пригожина могли сбить ракетами С-300: смотрите видео

Следует отметить, что в небе также находился и второй самолет повара Путина. Он делал зигзаги и вел себя неестественно. Борт также вылетел из Подмосковья.

РосСМИ подтвердили смерть Пригожина

Российский государственный телеканал "Россия 24" подтвердила смерть Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы. Кроме прокремлевского телеканала, различные российские телеграм-каналы и СМИ со ссылками на "вагнеровцев" также сообщали о ликвидации террориста.

В частности, о смерти главаря вагнеровцев высказался и гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что эту информацию ему подтвердили сами вагнеровцы. К тому же приспешники Пригожина не могут с ним связаться по телефону.