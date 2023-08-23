Такой мыслью с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его убеждению, эта спецоперация – большой успех Украины.

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Что известно об операции ГУР

Украинская разведка смогла убедить российского пилота Ми-8 покинуть службу в российской армии и сдаться Украине вместе со своим вертолетом. Перед тем его семью вывезли с территории России, а вертолет – погрузили запчастями в самолеты Су-27 и Су-30.

В Главном управлении разведки подтвердили эту информацию. По сообщению СМИ, работа над ней велась около половины года, а во время ее выполнения двух других членов экипажа на вертолете пришлось ликвидировать.

На каких условиях россияне могут передавать технику

В начале войны украинские спецслужбы запустили программу "Хочу жить" для военных страны-агрессора, не желавших погибать за имперские амбиции Путина. А уже 1 апреля 2022 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому устанавливалось вознаграждение за добровольную передачу Украине военной техники агрессора.

По словам Романенко, этот закон применялся несколько раз, и каждый раз Украина придерживалась своих обязательств.

Игорь Романенко о приземлении российского вертолета: смотрите видео

Редким свидетельством этого мог стать перехват разговора русских военных в начале войны. Тогда один из вертолетов также внезапно улетел в сторону Украины, однако подробностей об этом инциденте Украина официально не предоставляла. Другой известный пример сдачи в плен вместе с техникой произошел в октябре 2022 года, когда 3 россиянина отдали свою БМП Вооруженным силам.

"Украинские спецслужбы провели феноменальную операцию, за что им честь и похвала. Такие операции нужно подробно освещать, ведь они приближают нашу победу", – убежден генерал в отставке.

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