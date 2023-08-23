Источники 24 Канала в Главном управлении разведки подтвердили информацию о перехвате вражеского вертолета. Спецоперацию готовили в течение 6 месяцев.
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ГУР перехватило российский вертолет
Источники подтвердили, что украинской разведке удалось перехватить российский вертолет и доставить его в Украину. Вертолет Ми-8, перевозивший детали для истребителей, совершил посадку в Харьковской области. Он транспортировал запчасти между российскими авиабазами.
Украинская разведка смогла выманить пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Вместе с пилотом в вертолете было еще 2 члена экипажа – они не знали, куда летят. В результате спецоперации двух россиян ликвидировали. Пилот и его родные находятся в Украине – его семью заранее вывезли из России.
Операцию готовили в течение 6 месяцев. Вместе с Ми-8 украинская армия получила детали к самолетам Су-27 и Су-30 СМ.
Ранее в сети начали распространять информацию о приземлении российского вертолета Ми-8 на полтавский аэродром. Российские пропагандисты уверяли, что это была "радиоигра", а экипаж потерял ориентацию по GPS.
В ГУР позднее заявили, что информация о приземлении точно появится.
Официальная информация будет. Предварительно – да, такая информация есть. Немного нужно подождать. Ведется работа – и с экипажем в том числе,
– заявил Юсов.
Теперь же окончательно известно, что россияне лишились вертолета Ми-8. Он будет служить Вооруженным Силам и помогать уничтожать оккупантов.
Россияне теряют технику для войны
- За 3 дня оккупанты потеряли 5 самолетов – о "хлопке" сообщали на таких российских аэродромах, как "Сольцы" и "Шайковка". Россиянам было беспокойно из-за регулярных прилетов дронов. В частности, удалось ликвидировать самолеты Ту-22М3, обстреливающие территорию Украины ракетами Х-22.
- В День Государственного Флага Вооруженные Силы ликвидировали российский комплекс С-400 "Триумф". В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав. ГУР подчеркнули, что россияне имеют ограниченное количество таких установок, и это болезненный удар по их ПВО.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что россиянам не стоит расслабляться. В День Независимости они получат новые "сюрпризы".