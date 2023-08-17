Пик распространения очередной российской информационно-психологической спецоперации пришелся на первую половину августа. Почему и как россияне запустили эту кампанию и какое влияние она имеет на общество – разбирался 24 Канал совместно с Центром стратегических коммуникаций и безопасности.

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"Разделяй и властвуй": зачем в разные годы делили украинцев

С момента восстановления независимости Украины так называемое противостояние Востока и Запада было актуальным всегда – иногда больше, иногда меньше. Кандидат в президенты Украины на выборах в 1991 году Вячеслав Черновол еще тогда говорил: "Нет у нас бандеровцев и москалей, восточных и западных. Все мы народ Украины".

Но древний римский принцип "разделяй и властвуй" все же использовали в Украине. Еще во времена Оранжевой революции противники тогдашнего кандидата в президенты и позже победителя выборов Виктора Ющенко использовали в агитации утверждение о том, что для команды нового лидера украинцы якобы поделены на 3 сорта – "первым" был Запад (без Буковины и Закарпатья), где поддержка Ющенко была самой высокой, а "вторым" – Центр, "третьим" – Юг и Восток.



Как делили Украину в 2004 году / "Честно"

Таким образом, противники революции и Ющенко еще 20 лет назад, используя кремлевские методы, пытались расколоть украинцев для того, чтобы ослабить позиции президента и его партии. Тогда авторы этого разделения называли свое творение "Их Украина".

С началом войны на Донбассе в 2014 году и полномасштабной войны в 2022 году украинское общество консолидировалось, поэтому приоритетом для россиян снова стало сделать все для того, чтобы разрушить наше единство. Именно на это и направлена новая ИПСО. Не будем лукавить, в нашем обществе не все идеально, но хорошие и плохие люди есть всюду. И негативное влияние на общество усиливает именно внешнее вмешательство. Поэтому сейчас россияне решили снова воскресить проект "Их Украина".

"Фортеця Львів" или как Россия начала новую спецоперацию в сети

С начала вторжения россияне по-разному пытались разделить украинцев. Прошлой осенью российские боты хотели убедить одесситов, что пока у них нет света – Львов сияет. Зимой в сети появлялись видео провокативного характера, где якобы львовяне жалуются на то, как тяжело после одного прилета за несколько месяцев. Россияне всячески пытались раздуть вражду. Однако долгое время ничего не получалось – в контексте массовости ИПСО были безуспешными.



Вот такие методички использовали россияне, когда одесситы были без света / Скриншот

6 июля Россия ударила "Калибрами" по Львову, в результате чего погибли 10 человек. Тогда старания специалистов по ИПСО дали свои плоды, а спецслужбы врага только подбрасывали дрова в огонь – во всех соцсетях в комментариях было немало радости по поводу удара по Львову, потому что якобы Запад расслабился и забыл о войне и "так им и надо, потому что поднимали цены на квартиры". К этим тезисам мы вернемся впоследствии, но обо всем по очереди.

Проходит 4 недели и в сети TikTok начинают появляться видео, в которых авторы выясняют – где идет война? Сначала активно продуцировали видео с месседжами о том, что война идет только на Востоке и на Юге. А потом снова провокативный контент – что война идет только на Западе. Это триггерит как и тех людей, в чьи города и села прилетает чуть ли не каждый день, так и тех, кто в тылу, ведь это фактически унижение и высмеивание. Причем для всех.



Вот такими изображениями людей провоцируют в сети / Скриншот

Пиком абсурда стала жалкая пародия на песню группы Антитіла "Фортеця Бахмут". Это недоразумение под названием "Фортеця Львів" за считанные дни раскрутили в сети. Под этим звуком, автором которого является пользователь с никнеймом azerbaijan_2023 (интересно же, правда?) начали появляться не менее триггерные видео на тему того, какой город пострадал во время полномасштабной войны, где фактически смеялись не только надо Львовом, но и городами, которые уничтожили россияне. Например: "Какой город пострадал больше всего: Бахмут? Мариуполь? Нет, Львов!" Интересно, что свое "творчество" автор пародии на "Фортецю Бахмут" позиционирует как "рофл, который не имеет целью никого оскорбить".



С этим звуком в сети появилось более 4 сотен видео / Скриншот

Пример видео с российской ИПСО

На этом информкампания россиян не закончилась. Далее в комментариях под любым видео, даже если оно не о войне, но там вспоминают Львов, сразу же пачками появлялись комментарии о "фортеце". После этого ряд пользователей начал исследовать происхождение аккаунтов, пишущих эти комментарии, и в основном это аккаунты из Польши, Германии, Франции или других стран.



Интересные факты об авторах видео и комментариях, однако это тоже может быть частью ИПСО / Скриншот

Когда вы прочли предыдущее предложение, что вам в первую очередь пришло в голову? Думаю, вы сразу же подумали о беженцах из Украины. Однако не забывайте, что многие россияне годами живут в Европе, а все те европейские аккаунты, которые пишут комментарии про "фортецю Львів", являются попыткой не только рассорить людей на Востоке и Западе, но и сформировать негативное отношение к беженцам. И нет, это не значит, что авторы видео с "разоблачением" таких аккаунтов являются "российскими агентами". Это может скорее означать, что россияне все слишком хорошо продумали.

Такая многоуровневая операция принесла свои плоды. Сейчас наше общество чувствительно и чрезвычайно уязвимо из-за всех тех ужасов, которые нам с вами приходится переживать. Поэтому в сети появилось много видео от родных наших защитников, которые на фоне происходящего в сети спрашивали, за что воюют их близкие на фронте.

Вы можете отрицать факт российского вмешательства аргументом о том, что не только боты занимались этой ИПСО, но и реальные люди в Украине, возможно, даже знаете тех, кто набрасывается на Восток или Запад. И это верно. Следует понимать, что ИПСО не строятся на фейках, их строят на реальности, которую гиперболизируют и подают в настолько большом объеме, что и реальные люди на это покупаются и несут в массы.

Россияне работали на это годами: почему враг успешно распространил новую ИПСО

Эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Денис Самыгин в комментарии 24 Каналe отметил, что успех российской ИПСО связан с тем, что для нее враг использовал те темы, над которыми работал годами. Противостояние Востока и Запада Кремль разжигал с 2004 года руками противников Оранжевой революции. Более того, как отметил эксперт, создание внутренних конфликтов – тактика, которую использовали еще в СССР. К примеру, советские спецслужбы пытались проводить подрывную деятельность в США, разжигая расовый конфликт. Темнокожие получали открытки с призывами бороться против засилья белых и наоборот.

Это нарративы, отрабатываемые десятилетиями (языковой вопрос в частности, – 24 Канал), это то, во что Россия вкладывает усилия и огромные деньги. Это ведь не просто так возникло, а кто-то запустил, и оно сработало. Людей очень давно между собой стравливали языковым вопросом, отличием регионов. Они (россияне, – 24 канал) находят именно те точки, где действительно есть определенные раизногласия. Они начинают их просто увеличивать и развивать,

– объяснил Самыгин.

Эксперт отметил, что, в частности, россияне активно используют языковой вопрос, который сейчас чувствителен в нашем обществе. Враг целенаправленно выбирает его, чтобы вызвать как можно более резкую реакцию украинцев.

Кроме того, россияне часто целенаправленно работают на одесситов. Мы уже упоминали российскую ИПСО во время продолжительных отключений света в Одессе после российских ударов. Сейчас же, как заметил Самыгин, одесситов натравливают на киевлян. Мол, Киев защищен системами ПВО, а Одессе не дали никакой защиты, поэтому и россияне так часто атакуют.

Поэтому для того чтобы у врага оставалось меньше возможностей для таких информационных манипуляций, эксперт рекомендует проговаривать сложные и чувствительные для украинцев вопросы. Это могут быть и острые дискуссии, но они должны быть и быть культурными. Как это поможет нам уберечься от подобных ИПСО? Главная цель подобных операций – вывести людей на отрицательные эмоции. Вызовут ли у вас целый спектр эмоций вопросы, которые вы проговорили десятки раз с разными людьми? Маловероятно. Конечно, обсуждение сложных вопросов не является гарантией полной защиты от ИПСО, однако по меньшей мере это может снизить их эффективность.

Нет "восточников" и "западенцев": каковы основные проблемы в отношениях украинцев

Пришло время, чтобы откровенно и без прикрас обсудить болезненную тему. Как мы уже упомянули выше, ИПСО не строят на фейках, то есть дыма без огня не бывает. Про "огонь" в виде ИПСО мы уже поговорили, а теперь будем говорить о "дыме".

И, наверное, начнем мы с языкового вопроса. Сейчас в сети можно увидеть 2 лагеря – " "чому не державною?" та "какая разница?" Для первых недопустимо использование языка врага в нашем государстве, а другие убеждены, что у России нет монополии на язык, на котором они говорят всю свою жизнь. Беда в том, что языковой вопрос – это не проблема полномасштабной войны. Во времена советского "застоя" коммунисты делали все для того, чтобы русский язык имел преимущество над всеми национальными языками СССР, поэтому даже учителя русского получали большую зарплату, чем учителя украинского. Века исторических перипетий привели к тому, что у нас страна говорит в основном на двух языках и этот вопрос также использовали политические популисты, такие как "Партия регионов", Наталья Витренко, коммунисты, адепты Медведчука и т.д. Да и вообще такие партии создавали иллюзию того, что в нашей стране якобы притесняют русский язык и так же врала Россия в 2014 году.

Запад, особенно уже упомянутый Львов, стал олицетворением русофобии еще далеко до 2014 года. Помните эти мифы о том, что за русский во Львове могут избить? А между тем украинский язык в 2000-х получал все больший статус "сельского". Поэтому услышать фразу "разговаривай нормально" украиноязычным было не привыкать.

Сейчас же комментаторы в сети утверждают, что ненавидят Запад за "чому не державною?" или же ненавидят Восток за русский язык. И оба лагеря пытаются "выяснить", кто первым начал конфликт.

И вторая не менее чувствительная проблема – аренда квартир. В западных областях с начала полномасштабной войны появились те, кто был не прочь нажиться на чужом горе, поэтому предлагал квартиры переселенцам по завышенным в разы ценам. Спрос увеличивает предложение, но в то время, когда кто-то вынужден бежать от войны, – это недопустимо.

На самом же деле проблема здесь не в "плохих западенцах", как себе кто-то надумал, а в целом в плохих людях и ситуация с квартирами это доказывает. Когда в 2014 году первая волна переселенцев уехала из Донецкой и Луганской области, основными направлениями были Днепр и Харьков – города, которые расположены не так далеко от родного дома и более близки по менталитету. И там тоже были отдельные персонажи, желавшие нажиться и сдать квартиру по завышенной цене, а иногда людям с донецкой пропиской просто отказывали в аренде.

История с квартирами довольно показательна. Люди, о которых мы упомянули – исключение, а не правило, однако, к сожалению, часто люди считают совсем наоборот, поэтому о целых регионах судят по таким их жителям. Можно ли говорить, что в 2014 году все харьковчане наживались на переселенцах из Донецкой и Луганской области? Можно ли так сейчас сказать о львовянах или франковчанах? Личные качества человека не зависят от того, из какого он региона происходит – если человек плохой, то это не от того, в какой области он родился.

Третья проблема – образы и стереотипы. Под влиянием попыток поделить нас как народ, многие жили стереотипными представлениями о том или ином регионе Украины. Худшим стереотипом является то, что якобы на Востоке все "ждуны" и все "звали Путина", что далеко не так. В самом деле, такие люди есть. Да, возможно, в некоторых областях их больше, чем в других, но все же. СБУ задерживала корректировщиков огня как в Краматорске, так и в Киеве и Львове и других городах. То, из какой области человек, не определяет то, кем он является – предателем или патриотом.

Что касается Запада, то проблема другая. Как раз попытки россиян раздуть ИПСО раньше были связаны с тем, что Запад не подвергается таким атакам, как южные или восточные регионы. Но есть только одна важная истина – Херсон не виноват, что его ежедневно накрывает артиллерия, ровно так же как Ужгород не виноват в том, что живет без обстрелов. Львов не виноват в том, что Бахмут уничтожен, равно как Бахмут не виноват в том, скольких погибших привезли во Львов. Война – исключительная вина России.

Украинцы – это не восточники, западенцы или кто-то еще. Наш народ можно делить только по одному принципу – те, кто любит свое государство и свой народ, и те, кто не любит. Хотя является ли тогда второй тип людей украинцами – другой вопрос.

Разные, родные и единые: какие на самом деле украинцы

Никто не идеален, но каждый из нас личность. Все мы граждане страны, на долю которой выпали тяжелые испытания. В ноябре будет 10 лет после начала новейшей борьбы Украины за свободное будущее.

У нас много разногласий. И часто они исторические. Одни регионы столетиями были под влиянием России, а другие переходили от одного государства к другому. У каждого региона есть свои особенности. Возможно, мы бы сейчас были другими, если бы не влияние империй, но история не знает сослагательного наклонения.

Мы свободная страна. Мы можем спорить, мы можем придерживаться разных взглядов на те или иные вопросы (кроме тех, которые касаются национальной безопасности, конечно), мы можем ругаться и ссориться, но от этого мы не перестанем быть одним народом от Ужгорода до Луганска и от Киева до Севастополя.

Чтобы все вышесказанное не выглядело простым набором обнадеживающих слов, мы хотим показать вам другой тренд сети. После всех попыток разделить нас украинцы начали демонстрировать свою любовь друг к другу. Все это вы можете увидеть сами.

Украинцы – единые / Скриншоты

Мы должны оставаться едиными и не поддаваться на вражеские провокации, ведь наше единство является источником силы нашего государства. Россия пытается сделать все, чтобы лишить нас этого источника.

Как не попасть под влияние ИПСО

Мы живем в условиях полномасштабной войны, в ходе которой враг использует все возможные способы достижения успеха. В том числе и те, которые оказывают влияние на моральное состояние украинцев. ИПСО, к сожалению, является распространенной практикой, основными характеристиками которых являются тайминг, продолжительность, сопровождение и цель.

Если вы увидите информацию, которая у вас вызывает целый спектр негативных эмоций – следует быть осторожным и относиться к этому с холодным умом. Наилучшим вариантом здесь будет исследовать тему, которая вызвала у вас такую реакцию. Если вы видите эту информацию систематически и слишком часто – вполне вероятный вариант, что это искусственное распространение ИПСО.

Обычно ИПСО не продолжительны во времени, поскольку тема все же рано или поздно теряет свою актуальность и больше не вызывает такой реакции, как раньше. Только вот "фортецю Львів" подогрел новый ракетный обстрел Украины, в том числе и Волыни, Львовщины и Ивано-Франковской области.

Сопровождение ИПСО, как мы увидели на примере, предполагает распространение шаблонных фраз, фото и видео в сети. Цель у врага очевидна – расколоть украинцев и деморализовать наше общество.

Поэтому для того, чтобы уберечься от ИПСО, помните об основных правилах:

доверяйте исключительно проверенным источникам информации;

отмежевывайтесь от российского информационного пространства;

ищите подтверждения или опровержения чрезмерно печальной или сомнительной информации;

не распространяйте информацию, в достоверности которой вы не уверены, ведь вы сами того не зная можете распространить ИПСО.

И главное – берегите себя и поддерживайте Вооруженные Силы Украины!