В период с 19 по 21 августа на вражеских авиабазах было беспокойно из-за дронов. Источники в разведке сообщили 24 Каналу о поражении 5 российских суден за это время. Среди них – стратегические бомбардировщики.

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Атаки на российские авиабазы

Собственно, утром 19 августа БПЛА ударили по военному аэродрому в Сольцах Новгородской области. В результате был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3, который может переносить смертоносные ракеты типа Х-22.

Кроме того, впоследствии стало известно, что еще два самолета были поражены на этом военном аэродроме России.

Расположение аэродрома "Сольцы": смотрите на карте от Google maps

Обратите внимание! Этот военный аэродром расположен в более чем 650 километрах от украинской границы. Потому и были предположения, что дроны по нему запускали с территории России. На базе аэродрома есть самая большая в регионе взлетно-посадочная полоса.

А вот уже утром 21 августа в Калужской области России на аэродроме "Шайковка" в результате атаки дронов были повреждены два российских бомбардировщика. Очевидно, они причастны к нанесению ударов по украинским городам.

В Кремле, как всегда, начали врать о якобы "успешной работе" так называемой "российской ПВО" и "ликвидации всех воздушных целей". В то же время, там поспешили успокоить, что пострадавших из-за ударов якобы нет.

Где находится аэродром "Шайковка": смотрите на карте от Google maps

Добавим напоследок, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов высмеивал то, что россияне пытаются не считаться с взрывами на своих военных базах. По его словам, Кремль продолжает относиться к своим гражданам как к дальтоникам, однако подобная стратегия не может быть вечной.