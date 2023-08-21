Об этом пишет Moscow Times, комментируя взрывы на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области.

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19 августа был поврежден минимум один самолет, сообщило Минобороны России. На фото виден полностью сгоревший Ту-22М3,

– говорится в публикации.

На фото, которые ранее появились в сети, действительно виден сгоревший бомбардировщик.

В России уничтожен бомбардировщик Ту-22М3 / Фото из телеграм-каналов



В минобороны России признали повреждение самолета / Фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! Отмечают, что из-за диверсий и атак уничтожено и повреждено более десятка российских самолетов и вертолетов на авиабазах в Беларуси, оккупированном Крыму, Рязани, Энгельсе, Новосибирской и Псковской областях.

Ссылаясь на источник, издание добавляет, что ранее вопрос "украинских диверсий" обсуждали на совещаниях российского диктатора Владимира Путина с силовиками. Они клялись, что подобного больше не произойдет, но стопроцентную гарантию никто дать не смог.

Главное об атаке на аэродром Сольцы

В субботу, 19 августа, в минобороны России заявили, что около 10:00 на аэродром Сольцы совершили атаку неизвестными беспилотниками. Их пытались сбить из стрелкового оружия.

Как результат, на территории аэродрома "произошло возгорание на стоянке самолетов", но россияне уверяли, что пожар оперативно ликвидировали.

В то же время минобороны России таки пришлось впоследствии признать, что повреждения в результате атаки получил один самолет.