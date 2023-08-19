19 августа около 10:00 по местному времени неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в Новгородской области.

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Что известно об атаке на аэродром "Сольцы"

Беспилотник атаковал российский военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области. На аэродроме размещались бомбардировщики Ту-22м3, которые наносят ракетные удары по Украине.

Минобороны России официально подтвердило повреждение одного самолета Ту-22м3, который является носителем ракет Х-22. Однако по неофициальной информации есть повреждения по меньшей мере двух бортов Ту-22м3.

На фото и видео сложно не заметить огромный столб черного дыма, который видно на многие километры. Это позволяет предположить, что повреждения существенные.

Дым над военным аэродромом "Сольцы": фото из соцсетей

Справка. По последним данным на аэродроме базирования размещалось около 10 единиц Ту-22м3.

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что на авиабазе в месте стоянки самолетов пожар. Оккупанты дислоцируют несколько бортов Ту-22м3 из "Сольцы" на "Оленью".

В России подтвердили атаку

Атаку на аэродром подтвердили как в минобороны России, так и губернатор Новгородской области Никитин. Они также заявили, что пострадавших нет.

При этом агрессоры обвинили в атаке Киев и цинично назвали это "террористическим актом". Это позорная манипуляция, ведь атака на военные объекты – не терроризм. Более того, в этот же день, 19 августа, Россия нанесла террористический удар по центру Чернигова.

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