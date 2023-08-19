19 серпня близько 10:00 за місцевим часом невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Новгородській області.
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Що відомо про атаку на аеродром "Сольци"
Безпілотник атакував російський військовий аеродром у місті Сольци Новгородської області. На аеродромі розміщувалися бомбардувальники Ту-22м3, які завдають ракетних ударів по Україні.
Міноборони Росії офіційно підтвердило пошкодження одного літака Ту-22м3, який є носієм ракет Х-22. Проте за неофіційною інформацією є пошкодження щонайменше двох бортів Ту-22м3.
На фото та відео складно не помітити величезний стовп чорного диму, який видно на багато кілометрів. Це дозволяє припустити, що "пошкодження" суттєві.
Дим над військовим аеродромом "Сольци": фото із соцмереж
Українські моніторингові канали повідомляють, що на авіабазі у місці стоянки літаків пожежа. Окупанти дислокують кілька бортів Ту-22м3 з "Сольци" на "Оленью".
У Росії підтвердили атаку
Атаку на аеродром підтвердили як у міноборони Росії, так і губернатор Новгородської області Нікітін. Вони також заявили, що постраждалих серед людей немає.
При цьому агресори звинуватили в атаці Київ та цинічно назвали це "терористичним актом". Це ганебна маніпуляція, адже атака на військові об'єкти – не тероризм. Ба більше, цього ж дня, 19 серпня, Росія завдала терористичного удару по центру Чернігова.
Ось що таке справжній тероризм: що відомо про атаку на Чернігів
- Близько 11:33 суботи окупанти вдарили по центру Чернігова, по Драмтеатру. Там проходила виставка дронів і на місці події перебували багато людей.
- За останніми даними відомо про 6 загиблих, серед яких маленька дівчинка. За словами глави МВС, також відомо про 42 постраждалих. 37 людей травмовано, з них 11 дітей.
- За попередньою інформацію, ворог вдарив балістикою.