19 серпня близько 10:00 за місцевим часом невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Новгородській області.

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Що відомо про атаку на аеродром "Сольци"

Безпілотник атакував російський військовий аеродром у місті Сольци Новгородської області. На аеродромі розміщувалися бомбардувальники Ту-22м3, які завдають ракетних ударів по Україні.

Міноборони Росії офіційно підтвердило пошкодження одного літака Ту-22м3, який є носієм ракет Х-22. Проте за неофіційною інформацією є пошкодження щонайменше двох бортів Ту-22м3.

На фото та відео складно не помітити величезний стовп чорного диму, який видно на багато кілометрів. Це дозволяє припустити, що "пошкодження" суттєві.

Дим над військовим аеродромом "Сольци": фото із соцмереж

Довідка. За останніми даними на аеродромі базування розміщались близько 10 одиниць Ту-22м3.

Українські моніторингові канали повідомляють, що на авіабазі у місці стоянки літаків пожежа. Окупанти дислокують кілька бортів Ту-22м3 з "Сольци" на "Оленью".

У Росії підтвердили атаку

Атаку на аеродром підтвердили як у міноборони Росії, так і губернатор Новгородської області Нікітін. Вони також заявили, що постраждалих серед людей немає.

При цьому агресори звинуватили в атаці Київ та цинічно назвали це "терористичним актом". Це ганебна маніпуляція, адже атака на військові об'єкти – не тероризм. Ба більше, цього ж дня, 19 серпня, Росія завдала терористичного удару по центру Чернігова.

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