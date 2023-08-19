Вибух прогримів об 11:30. Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив атаку. Попередньо, ворог застосував балістику.

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"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", – йдеться у повідомленні.

Суспільне повідомляє, що унаслідок атаки є загиблі та поранені.

До слова, в ефірі національного телемарафону кореспондентка з місця подій повідомила, що приліт був у місце, де відбувалася виставка виробників дронів.

На місці працюють екстренні служби

Інформацію про поранених підтвердив також в.о Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако.

Ворог вдарив по центру Чернігова. На місці працюють всі екстренні служби. Є інформація про поранених. Дані уточнюються. Поки триває тривога, перебувайте в укриттях,

– зазначив Ломако.

Тривога триває

Зазначимо, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги, яка все ще триває.

Попередньо у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку, зокрема для Чернігівської, а також Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської областей.

Зверніть увагу. Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Ворог і вночі тероризував українців

До слова, вночі ворог теж атакував Україну, але із застосування ударних дронів. Росіяни запустили "Шахеди" з Курська. Сили та засоби Протиповітряної оборони працювали у Північних та Центральних, а також і Західних областях країни: знищено 15 із 17 дронів.

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Унаслідок атаки на Хмельниччині вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері у 32 домоволодіннях. Відомо, що є постраждалі.

Також уламки ворожих дронів упали на Житомирщині. Ворог атакував об'єкт інфраструктури, через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яку локалізували надзвичайники.