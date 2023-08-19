Раніше повідомлялося, що окупанти влучили по Чернігову балістичною ракетою. В'ячеслав Чаус повідомив, що це була ракета "Іскандер".

Дивіться також Багато жертв та зруйновані будівлі: що відомо про кривавий удар Росії по Чернігову 19 серпня

Окупанти вдарили по Чернігову "Іскандером"

Близько 11:33 суботи окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі в центрі Чернігова – на момент удару там перебувало багато людей.

Внаслідок ракетного удару ворогом ракетою "Іскандер" є 7 загиблих і 128 людей звернулось за отриманням медичної допомоги. В більшості це амбулаторна допомога, після якої люди пішли додому,

– повідомив глава ОВА.

Зазначимо, що пошуково-рятувальна операція у Чернігові вже завершена. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста зросла до 136.

На жаль, 7 людей загинули внаслідок атаки, серед них шестирічна дівчинка. Ще 129 людей поранені, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Зверніть увагу. Через терористичну атаку на Чернігів в місті оголосили триденну жалобу: 19 – 21 серпня.