Унаслідок атаки окупантів по Чернігову є чимало жертв і постраждалих. Усе, що відомо про ракетний удар по Чернігову 19 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росія вдарила по Чернігові балістикою

Ракетний удар по Чернігову відбувся під час повітряної тривоги в частині регіонів України. Близько 11:30 з'явилася інформація про звуки вибухів у Чернігові.

Згодом інформацію про вибухи в Чернігові підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він розповів, що росіяни обстріляли центр Чернігова.

За попередньою інформацією, окупанти вдарили балістичною ракетою.

Моніторингові групи повідомляють, що росіяни могли атакувати Чернігів крилатою ракетою "Іскандер".

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Що відомо про жертв і постраждалих

О 14:17 глава МВС Ігор Клименко повідомив, що в Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Через це кількість загиблих зросла до 7.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.

Також унаслідок удару по Чернігові відомо, що загинула 6-річна дівчинка. Лікарі не змогли врятувати дитину через велику втрату крові. Її мама перебуває у важкому стані.



Жертва російського терору в Чернігові / Фото ДСНС

Міністр внутрішніх справ зазначив, що росіяни завдали підступного удару, коли люди у святковий день йшли з церкви з кошиками посвячених яблук.

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Куди поцілили окупанти

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударом російських терористів у Чернігові опинилася площа, політехніка й театр. Від вибухової хвилі постраждали діти, які прогулювалися центром міста.

Журналістка Олександра Денисенко повідомила, що в Чернігові була виставка виробників дронів. Саме туди Росія вдарила ракетою.

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Чи погоджували виставку дронів у Чернігові

Керівниця Victory Drones, відома ветеранка та громадська діячка Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігові, який росіяни завдали по місцю виставки дронів.

Вона наголошує, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою. За її словами, місце для виставки було надано місцевою владою.

Анонс, що буде захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам,

– написала Берлінська.

Водночас пресслужба Чернігівської міської ради інформує, що проведення виставки не погоджувалося. У повідомленні мовиться, що жодних дозволів не надавалося.

Реакція України на ракетний терор

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія перетворила звичайний суботній день на день болю та втрат.

Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло,

– зазначив президент.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що удар по Чернігову – це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Скільки ще потрібно жертв, аби Росія отримала покарання? Для нас кожне життя цінне. Україна потребує дієвих кроків міжнародних партнерів!", – зазначив він.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що світ повинен зробити все, щоб режиму Путіна більше не було.

"Маємо об'єднатися проти терористів. Світ повинен зробити все, щоб путінського режиму більше не було", – зазначив він.