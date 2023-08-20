Наймолодшою жертвою теракту є 6-річна Софійка, довгоочікувана донька Ольги та Олександра Голинських, яка мала йти у перший клас. Про це розповіла подруга сім'ї Катерина Фарафонова.

Дивіться також Я народилася в сорочці, – дівчина, яка працює в кафе неподалік місця ракетного удару в Чернігові

Сьогодні у Чернігові руками нєдасасєдов не стало єдиної довгоочікуваної донечки моєї куми, маленької Софійки. Тепер Софійка – янгол-охоронець для своїх батьків. Спочивай на м'якеньких хмаринках наша, маленька Софійка, ти була дуже доброю, розумною та кмітливою дівчинкою, ти була прикрасою цього жорстокого світу,

– йдеться у дописі.



Софійка була довгоочікуваною дитиною / Фото з фейсбуку Катерини Фарафонової

"У цих очах більше немає життя"

На злочин російських окупантів та загибель дівчинки відреагувала Уповноважена з прав дітей Дар'я Герасимчук.

Дівчинка була у батьків єдиною та довгоочікуваною дитиною. Лише за два тижні вона мала йти у перший клас…За словами рідних та знайомих, Софійка дуже гарно малювала, була завжди усміхнена, кмітлива, любила обійматися і часто казала, що любить,

– зазначила уповноважена.



Маленька Софійка була позитивною дитиною / Фото з соцмереж

Росія вбила батька 4-х дітей

Цинічний обстріл Чернігова також забрав життя адвоката Володимира Василенка, який співпрацював із БФ "Право на захист". Про це розповіла його колега, чернігівчанка Катерина Данкова, яка також була знайома із мамою Софійки.

Сьогодні загинув колега, з яким я раніше працювала. Батько чотирьох діток, люблячий чоловік і порядна людина. У нас з ним було багато спільних знайомих! Також дізналась, що у моєї одногрупниці загинула дитина … скільки втрат… болю,

– написала Катерина Данкова.

Володимир був батьком 4 дітей. Син, який був разом з татом під час обстрілу, зараз у лікарні.



Загиблий Володимир був адвокатом / Фото з фейсбуку

Ракетний удар обірвав життя двох викладачів та студента

Серед жертв атаки двоє викладачів та студент "Чернігівської політехніки", про це повідомила чернігівчанка Анна Романова.

Назар Ющенко – студент Навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій та транспорту. Хлопець мав успіхи у навчанні, був єдиною дитиною в сімʼї.



Загиблий Назар був студентом / Фото з фейсбуку Анни Романової

Світлана Кормільцина – старша викладачка кафедри іноземної філології. У момент атаки вона прогулювалась в парку із дочкою.



Світлана Кормільцина загинула під час атаки по Чернігову / Фото з фейсбуку Анни Романової

Наталія Торія – співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії. Під час обстрілу поверталася з церкви.



Наталія Торія теж працювала у Політехніці / Фото з фейсбуку Анни Романової

Жертвою атаки Росії по Чернігову також став Дмитро Магліч – випускник Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.



Дмитро Магліч, випускник Чернігівського вищого професійного училища / Фото Челайн

Та Олександр Оніщенко – житель Прилуцького району 1989 року народження.

24 Канал висловлює співчуття рідним загиблих.