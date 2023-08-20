Самой молодой жертвой теракта является 6-летняя Софийка, долгожданная дочь Ольги и Александра Голынских, которая должна была идти в первый класс. Об этом рассказала подруга семьи Екатерина Фарафонова.
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Сегодня в Чернигове руками недоседедов не стало единственной долгожданной дочери моей кумы, маленькой Софийки. Теперь Софийка – ангел-хранитель для своих родителей. Почивай на мягких тучках, наша маленькая Софийка, ты была очень хорошей, умной и сообразительной девочкой, ты была украшением этого жестокого мира,
– говорится в сообщении.
Софийка была долгожданным ребенком / Фото из фейсбука Екатерины Фарафоновой
"В этих глазах больше нет жизни"
На преступление российских оккупантов и гибель девочки отреагировала уполномоченная по правам детей Дарья Герасимчук.
Девочка была у родителей единственным и долгожданным ребенком. Только через две недели она должна была идти в первый класс.
– отметила уполномоченная.
Маленькая Софийка была позитивным ребенком / Фото из соцсетей
Россия убила отца 4-х детей
Циничный обстрел Чернигова также забрал жизнь адвоката Владимира Василенко, который сотрудничал с БФ "Право на защиту". Об этом рассказала его коллега, черниговчанка Екатерина Данкова, также знакомая с мамой Софийки.
Сегодня погиб коллега, с которым я раньше работала. Отец четырех детей, любящий муж и порядочный человек. У нас с ним было много общих знакомых! Также узнала, что у моей одногруппницы погиб ребенок… Сколько потерь… боли,
– написала Екатерина Данкова.
Владимир был отцом 4 детей. Сын, который был вместе с папой во время обстрела, сейчас находится в больнице.
Погибший Владимир был адвокатом / Фото с фейсбука
Ракетный удар оборвал жизнь двух преподавателей и студента
Среди жертв атаки два преподавателя и студент "Черниговской политехники", об этом сообщила черниговчанка Анна Романова.
Назар Ющенко – студент Учебно-научного института механической инженерии, технологий и транспорта. Парень имел успехи в учебе, был единственным ребенком в семье.
Погибший Назар был студентом / Фото из фейсбука Анны Романовой
Светлана Кормильцина – старший преподаватель кафедры иностранной филологии. В момент атаки она гуляла в парке с дочерью.
Светлана Кормильцина погибла во время атаки по Чернигову / Фото из фейсбука Анны Романовой
Наталья Тория – сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии. Во время обстрела возвращалась из церкви.
Наталья Тория тоже работала в Политехнике / Фото из фейсбука Анны Романовой
Жертвой атаки России по Чернигову также стал Дмитрий Маглич – выпускник Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания.
Дмитрий Маглич, выпускник Черниговского высшего профессионального училища / Фото Челайн
И Александр Онищенко – житель Прилукского района 1989 года рождения.