Девушка поделилась, что услышала свист и взрыв. Несмотря на выбитые оконные стекла, она почти не повреждена.

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"Я вся цела, на удивление"

"Я просто спиной стояла все это время. И вот слышу свист и взрыв. Понимаю, что на меня все летит", – отметила сотрудница кафе.

Добавила, что оттолкнула другую девочку дальше, а сама села на пол, ждали, когда немного "уляжется". Попили немного воды, успокоились, позакрывали все, что смогли, и побежали в укрытие. Понимали, что может быть что-то еще.

Мне чисто поцарапала ногу и все. Я вся цела, на удивление. Потому что здесь все стекла. То есть не знаю, я сегодня в рубашке рождена,

– подчеркнула девушка.

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