В субботу, 19 августа, когда украинцы празднуют Яблочный Спас, оккупанты решили ударить по Чернигову. В официальных ведомствах впоследствии констатировали, что, к сожалению, дети стали жертвой этого обстрела.
Смотрите также Обычную субботу Россия превратила в день боли: Зеленский показал последствия обстрела Чернигова
Обстрел Чернигова и его последствия
Собственно, украинский омбудсмен Лубинец Дмитрий написал о детях, которые могли пострадать из-за этого теракта. Он подчеркнул, что это грубое нарушение норм международного гуманитарного права и наше государство нуждается в ответных шагах со стороны международного сообщества.
Россия в очередной раз обстреляла мирный населенный пункт. К сожалению, по предварительной информации, есть погибшие и раненые, также из-за взрывной волны, вероятно, пострадали дети.
Впоследствии советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дария Заривна добавила, что также есть несовершеннолетние, которые стали жертвами этого обстрела: "Чернигов. Есть погибшие дети в результате российского удара по центру города".
Реакция президента Зеленского
Глава нашего государства Владимир Зеленский сразу прокомментировал этот обстрел в своих социальных сетях. Он выразил соболезнования всем родным и близким пострадавших и погибших, констатировав, что этот теракт вызвала вражеская ракета.
"Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто необходим. Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", – подчеркнул президент.
Последствия атаки на Чернигов: смотрите видео Зеленского