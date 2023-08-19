Взрыв прогремел в 11:30. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил атаку. Предварительно, враг применил баллистику.

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"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", – говорится в сообщении.

Суспільне сообщает, что в результате атаки погибли и ранены.

В эфире национального телемарафона корреспондентка с места событий сообщила, что прилет был в место, где проходила выставка производителей дронов.

На месте работают экстренные службы

Информацию о раненых подтвердил также и.о. Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако.

Враг ударил по центру Чернигова. На месте работают все экстренные службы. Есть информация о раненых. Данные уточняются. Пока продолжается тревога находитесь в укрытиях,

– отметил Ломако.

Тревога продолжается

Отметим, что взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

Предварительно в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности, в частности, для Черниговской, а также Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской областей.

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Враг и ночью терроризировал украинцев

К слову, ночью враг тоже атаковал Украину, но по применению ударных дронов. Россияне запустили "Шахеды" из Курска. Силы и средства противовоздушной обороны работали в Северных и Центральных, а также в Западных областях страны: уничтожено 15 из 17 дронов.

В результате атаки на Хмельнитчине взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях. Известно, что есть пострадавшие.

Также обломки вражеских дронов упали в Житомирской области. Враг атаковал объект инфраструктуры, из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который локализовали чрезвычайники.