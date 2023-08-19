Выпустив баллистическую ракету по центру города, где в выходной день всегда многолюдно, по гражданскому объекту, Россия в очередной раз доказала, что является страной-террористом. О том, что оккупанты попали в "выставку дронов" сообщила корреспондентка в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет", – сообщила журналистка с места событий.

Она добавила, что возможно это была ракета "Искандер", но это неподтвержденная информация.

Кстати, в сети действительно можно найти афишу выставки.



Организаторы сообщали детали акции / Скриншот по телеграмм-каналу

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