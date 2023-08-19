Випустивши балістичну ракету по центру міста, де у вихідний день завжди багатолюдно, по цивільному об'єкту, Росія вкотре довела, що є країною-терористом. Про те, що окупанти поцілили у "виставку дронів" повідомила кореспондентка в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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"Була виставка виробників дронів. І саме сюди був приліт", – повідомила журналістка з місця подій.
Вона додала, що, можливо, це була ракета "Іскандер", але це непідтверджена інформація.
До слова, у мережі дійсно можна знайти афішу виставки. Її анонсували ще тиждень тому на 19 серпня, 10:00.
Організатори повідомляли деталі акції / Скриншот з телеграм-каналу
Атака по Чернігову: що відомо станом на зараз
- 19 серпня близько 11:30 російські окупанти атакували Чернігів, ймовірно, балістичною ракетою.
- Ракета влучила просто в центр міста, де розташовані площа, Політехніка та театр. Є загиблі, є поранені. Усі служби працюють на місці.
- Уже відомо про 42 постраждалих внаслідок атаки. Загинуло 5 людей.