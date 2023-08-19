Президент Володимир Зеленський опублікував перші кадри після ракетного терору в Чернігові. Росіяни атакували Чернігів під час повітряної тривоги.

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Унаслідок удару по Чернігову є загиблі

За словами Зеленського, під ударом окупантів у Чернігові опинилася площа, політехніка й театр. Президент повідомив, що внаслідок російського теракту є загиблі та поранені.

Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен,

– розповів Зеленський.

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"Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", – наголосив Зеленський.

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Близько 11:30 з'явилася інформація про звуки вибухів у Чернігові. Згодом інформацію підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він повідомив, що росіяни обстріляли центр Чернігова. За попередньою інформацією, окупанти вдарили балістичною ракетою. Ймовірно, окупанти застосували ракету "Іскандер-К", проте інформація потребує підтвердження.

Журналістка Олександра Денисенко в ефірі телемарафону з місця подій повідомила, що в Чернігові була виставка виробників дронів. Саме туди Росія вдарила ракетою.

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Унаслідок вибуху постраждали діти, яких вразило вибуховою хвилею під час прогулянки центром міста. Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна повідомила, що внаслідок обстрілу є загиблі діти.

На ракетний терор відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що удар по Чернігову – це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Скільки ще потрібно жертв, аби Росія отримала покарання? Для нас кожне життя цінне. Україна потребує дієвих кроків міжнародних партнерів!", – зазначив він.