Повітряну тривогу на Півночі почали оголошувати близько 11:20. Під час тривоги звуки вибуху чули в Чернігові, пише 24 Канал. Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті, доки не буде оголошено відбій.

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За попередніми даними, окупанти могли завдати удару по Чернігову балістичним озброєнням.

Зверніть увагу. Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Росія обстріляла центр Чернігова

12:24 Відбій ракетної небезпеки в регіонах, де була оголошена тривога.

11:55 Тривогу також оголосили в Одеській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях через ракетну небезпеку. Моніторингові групи пишуть про загрозу пусків КАБ/КАР по лінії фронту на Херсонщині, у Запорізькій області та суміжним районам.

11:49 У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Чернігівській області. Водночас повітряна тривога в Донецькій та Запорізькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційного озброєння

11:41 Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни обстріляли центр Чернігова. За попередньою інформацією, окупанти вдарили балістичною ракетою. У мережі пишуть, що в навколишніх будинках після вибуху вибито вікна, однак ця інформація потребує підтвердження. Моніторингові групи зазначають, що по Чернігову могла влучити крилата версія "Іскандеру".

11:38 Моніторингові групи пишуть, що в Чернігові пролунав вибух. Зокрема, повідомлялося про швидкісні цілі.

11:37 Повітряну тривогу також оголосили у Дніпропетровській області, а згодом і в Запорізькій області.

Карта повітряної тривоги в Україні / Скриншот

11:32 Кореспонденти Суспільного повідомили, що в Чернігові було чутно вибух.

11:30 У Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

11:20 Повітряну тривогу оголосили у Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Водночас у Києві сирени не вили.