Воздушную тревогу на Севере начали объявлять около 11:20. При тревоге звуки взрыва слышали в Чернигове, пишет 24 Канал. Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии, пока не будет объявлен отбой.

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По предварительным данным, оккупанты могли нанести удар по Чернигову баллистическим вооружением.

Россия обстреляла центр Чернигова