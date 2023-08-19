Россия атаковала Чернигов во время воздушной тревоги 19 августа во время воздушной тревоги / Коллаж 24 Канала
В большинстве областей Украины около обеда объявили масштабную воздушную тревогу. В регионах Украины существует угроза ракетного обстрела со стороны оккупантов и применения ударных БПЛА.
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Воздушную тревогу на Севере начали объявлять около 11:20. При тревоге звуки взрыва слышали в Чернигове, пишет 24 Канал. Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии, пока не будет объявлен отбой.