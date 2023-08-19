Воздушную тревогу на Севере начали объявлять около 11:20. При тревоге звуки взрыва слышали в Чернигове, пишет 24 Канал. Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии, пока не будет объявлен отбой.

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По предварительным данным, оккупанты могли нанести удар по Чернигову баллистическим вооружением.

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Россия обстреляла центр Чернигова

12:24 Отбой ракетной опасности в регионах, где была объявлена тревога.

11:55 Тревогу также объявили в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях из-за ракетной опасности. Мониторинговые группы пишут об угрозе пусков КАБ/КАР по линии фронта в Херсонской области, в Запорожской области и смежных районах.

11:49 В Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Черниговской области. В то же время, воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Существует угроза применения авиационного вооружения.

11:41 Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне обстреляли центр Чернигова. По предварительной информации, оккупанты ударили баллистической ракетой. В сети пишут, что в окрестных домах после взрыва выбиты окна, однако эта информация нуждается в подтверждении. Мониторинговые группы отмечают, что по Чернигову могла попасть крылатая версия "Искандера". 11:38 Мониторинговые группы пишут, что в Чернигове раздался взрыв. В частности, сообщалось о скоростных целях.

11:37 Воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области, а впоследствии и в Запорожской области. Карта воздушной тревоги в Украине / Скриншот