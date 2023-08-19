Повітряна тривога тривала понад чотири години. Про нічну атаку на Київщину розповів очільник ОВА Руслан Кравченко.
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Що відомо про атаку на Київщину сьогодні
Голова військової адміністрації подякував захисникам неба. Наголосив, що Сили ППО вкотре продемонстрували свою майстерність, захищаючи наші рідні домівки.
Наші ЗСУ – найкращі! Випадків влучань, постраждалих та падіння уламків на території громад не зафіксовано,
– підкреслив посадовець.
Водночас додав, що оперативні групи продовжують роботу з моніторингу та виявлення можливих наслідків нічної атаки агресора.
️ "Укотре звертаюся до кожного жителя області – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дбайте про свою безпеку. Перебувайте в укриттях до кінця небезпеки", – закликав начальник ОВА.
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Цієї ночі ППО збила майже всі "Шахеди"
- Вранці у Повітряних силах розповіли деталі російської атаки. Зауважили, що окупанти запускали дрони з району Курська.
- Загалом російські терористи атакували Україну 17 "Шахедами". Майже всі – 15 збила наша ППО.
- Зауважимо, що в кількох селах на Хмельниччині вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна й двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки отримали поранення уламками скла. Ще шість людей звернулися до лікарні в шоковому стані.
- На Житомирщині окупанти атакували один з об'єктів інфраструктури. Внаслідок падіння уламків дрона спалахнула пожежа. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.