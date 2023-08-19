Про загрозу атаки "Шахедами" стало відомо близько 23:20. Тоді попередили мешканців Сумщини про можливу атаку. Невдовзі карта повітряної тривоги продовжила "червоніти.
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01:35 "Почервоніла" Хмельницька область. Тим часом відбій оголосили у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій. 01:15 Існує загроза для мешканців Вінницької та Житомирської областей, тому і там оголосили повітряну тривогу. 00:55 Мешканців Запорізької і Донецької областей попередили про можливу загрозу. 00:54 Повітряна тривога у Дніпропетровській області. 00:49 Повітряні сили попереджають, що "Шахеди" летять у напрямку Білої Церкви зі сходу, а також у напрямку Чернігова з південного сходу. 00:27 Повітряні сили попереджають про чергову групу "Шахедів" з Курської області. Вони перетнули повітряний простір нашої держави у районі Сумської області. 00:10 Також повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській і Київській областях. У ПС додали, що дрони летять з північного сходу у напрямку Черкащини.
Наголошуємо на
важливості перебування в укриттях під час повітряної тривоги. Слід розуміти, що ворог надзвичайно підступний, а дрони-камікадзе небезпечні не лише в небі. Після збивання падають уламки, які також можуть наробити чимало біди.
Пам'ятайте також про те, що ні в якому разі
не можна знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо ж відповідна спокуса у вас виникла, то не викладайте матеріали в мережу. Не будьте коригувальником майбутніх атак. 23:59 Повітряні сили пишуть, що групи "Шахедів" рухаються зі Сходу на Захід. Вони летять межею Харківсько-Сумської та Полтавсько-Чернігівської областей. 23:45 Про загрозу з неба попередили також мешканців Харківської області. 23:40 Оголосили повітряну тривогу також у Полтавській і Чернігівській областях. 23:27 Сирени попереджали про загрозу також мешканців Донецької області. 23:20 У Сумській області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали не ігнорувати сирени, адже ворог запустив "Шахеди".