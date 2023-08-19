Об угрозе атаки "Шахедами" стало известно около 23:20. Тогда предупредили жителей Сумской области о возможной атаке. Вскоре карта воздушной тревоги продолжила "краснеть".

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Ночная атака "Шахедами": что известно

Подчеркиваем на важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Следует понимать, что враг чрезвычайно коварен, а дроны-камикадзе опасны не только в небе. После сбивания падают обломки, которые могут наделать немало беды.

Помните также о том, что ни в коем случае нельзя снимать на фото и видео работу ПВО. Если же соответствующий соблазн у вас возник, то не выкладывайте материалы в сеть. Не будьте корректировщиком будущих атак.