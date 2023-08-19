Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Масштабы разрушений и повреждений уточняют. Пожар – локализован.
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Житомирская область. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС,
– написал Бунечко.
По словам главы ОВА, жертв и пострадавших нет.
Главное о ночной атаке дронами
Российские войска атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками типа "Шахед". Всего враг выпустил 17 дронов, сбить удалось – 15. Противовоздушная оборона работала в Северных и Центральных, а также в Западных областях страны.
Под атакой была и Хмельницкая область: взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях. Известно, что есть пострадавшие.