Ранее сообщалось, что оккупанты попали по Чернигову баллистической ракетой. Вячеслав Чаус сообщил, что это была ракета "Искандер".
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Оккупанты ударили по Чернигову "Искандером"
Около 11:33 субботы оккупанты ударили ракетой по гражданскому зданию в центре Чернигова – на момент удара там находилось много людей.
В результате ракетного удара врагом ракетой "Искандер" 7 погибших и 128 человек обратились за получением медицинской помощи. В большинстве это амбулаторная помощь, после которой люди ушли домой,
– сообщил глава ОВА.
Отметим, что поисково-спасательная операция в Чернигове уже завершена. Число пострадавших в результате российского удара по центральной части города возросло до 136.
К сожалению, 7 человек погибли в результате атаки, среди них шестилетняя девочка. Еще 129 человек ранены, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.