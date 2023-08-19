В результате атаки оккупантов по Чернигову есть немало жертв и пострадавших. Все, что известно о ракетном ударе по Чернигову 19 августа, читайте в материале 24 Канала.

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Россия ударила по Чернигову баллистикой

Ракетный удар по Чернигову произошел во время воздушной тревоги в части регионов Украины. Около 11:30 появилась информация о звуках взрывов в Чернигове.

Впоследствии информацию о взрывах в Чернигове подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он рассказал, что россияне обстреляли центр Чернигова.

По предварительной информации, оккупанты ударили баллистической ракетой.

Мониторинговые группы сообщают, что россияне могли атаковать Чернигов крылатой ракетой "Искандер".

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Что известно о жертвах и пострадавших

В 14:17 глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Из-за этого количество погибших возросло до 7 человек.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Также в результате удара по Чернигову известно, что погибла 6-летняя девочка. Врачи не смогли спасти ребенка из-за большой потери крови. Ее мама находится в тяжелом состоянии.



Жертва российского террора в Чернигове / Фото ГСЧС

Министр внутренних дел отметил, что россияне нанесли коварный удар, когда люди в праздничный день шли из церкви с корзинами посвященных яблок.

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Куда попали оккупанты

Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом российских террористов в Чернигове оказались площадь, политехника и театр. От взрывной волны пострадали дети, прогуливавшиеся по центру города.

Журналистка Александра Денисенко сообщила, что в Чернигове была выставка производителей дронов. Именно туда Россия ударила ракетой.

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Согласовали ли выставку дронов в Чернигове Руководитель Victory Drones, известная ветеранка и общественная деятельница Мария Берлинская прокомментировала удар по Чернигову, который россияне нанесли по месту выставки дронов. Она отмечает, что мероприятие было заранее официально согласовано с местными властями. По ее словам, место для выставки было предоставлено местными властями. Анонс, что будет мероприятие было в открытом доступе. Но конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам,

– написала Берлинская. В то же время прессслужба Черниговского городского совета информирует, что проведение выставки не соглашалось. В сообщении говорится, что никаких разрешений не предоставлялось. Реакция Украины на ракетный террор Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия превратила обычный субботний день в день боли и потерь.

Сделаем еще большее для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила,

– отметил президент.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что удар по Чернигову – это грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

"Сколько еще нужно жертв, чтобы Россия получила наказание? Для нас каждая жизнь ценна. Украина нуждается в действенных шагах международных партнеров!", – отметил он.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что мир должен сделать все, чтобы режиму Путина больше не было.

"Должны объединиться против террористов. Мир должен сделать все, чтобы путинского режима больше не было", – отметил он.