Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на 13:30 количество жертв в результате удара по Чернигову увеличилось до 6 человек, пишет 24 Канал.
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Врачи не смогли спасти девочку
По его словам, мама ребенка в тяжелом состоянии. Клименко отметил, что девочка, которая умерла, – это шестая жертва.
Министр добавил, что патрульные пытались оказывать первую помощь, чтобы спасти жизнь. Они наложили турникет, но была очень большая потеря крови.
"К сожалению, врачи не смогли ее спасти", – сказал Игорь Клименко. Он отметил, что многие люди нуждаются в хирургическом вмешательстве.
Клименко рассказал, что в результате теракта в Чернигове известно о 36 раненых людях, которые находятся в медицинских учреждениях. По его словам, среди них есть полицейские и работники судебной охраны.
Глава МВД добавил, что все пострадавшие – это гражданские, которые были на центральной площади Чернигова или шли из церкви.
Россия обстреляла Чернигов: подробности
- Около 11:00 российские военные нанесли ракетный удар по Чернигову, вероятно, крылатой ракетой "Искандер-К". Оккупанты попали в центр города во время воздушной тревоги.
- По данным МВД, вражеская ракета попала в здание культуры. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом российских террористов в Чернигове оказались площадь, политехника и театр.
- Также глава государства показал жуткие последствия обстрела Чернигова.
- Добавим, что журналистка Александра Денисенко сообщила, что в Чернигове была выставка производителей дронов. По ее словам, именно туда Россия ударила ракетой.