Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив, що станом на 13:30 кількість жертв унаслідок удару по Чернігову збільшилася до 6 людей, пише 24 Канал. Він розповів, що в лікарні померла шестирічна дівчинка.
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Лікарі не змогли врятувати дівчинку
За його словами, мама дитини у важкому стані. Клименко зазначив, що дівчинка, яка померла, – це шоста жертва.
Міністр додав, що патрульні намагалися надавати першу допомогу, щоб врятувати життя. Вони наклали турнікет, але була дуже велика втрата крові.
"На жаль, лікарі не змогли її врятувати", – сказав Ігор Клименко. Він зазначив, що багато людей потребують хірургічного втручання.
Клименко розповів, що внаслідок теракту в Чернігові відомо про 36 поранених людей, які перебувають у медичних закладах. За його словами, серед них є поліцейські та працівники та судової охорони.
Глава МВС додав, що всі постраждалі – це цивільні, які були на центральній площі Чернігова або йшли з церкви.
Росія обстріляла Чернігів: подробиці
- Близько 11:00 російські військові завдали ракетного удару по Чернігову, ймовірно, крилатою ракетою "Іскандер-К". Окупанти поцілили по центру міста під час повітряної тривоги.
- За даними МВС, ворожа ракета влучила в будинок культури. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під ударом російських терористів у Чернігові опинилася площа, політехніка й театр.
- Також глава держави показав моторошні наслідки обстрілу Чернігова.
- Додамо, що журналістка Олександра Денисенко повідомила, що в Чернігові була виставка виробників дронів. За її словами, саме туди Росія вдарила ракетою.