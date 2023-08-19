Глава МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив, що станом на 13:30 кількість жертв унаслідок удару по Чернігову збільшилася до 6 людей, пише 24 Канал. Він розповів, що в лікарні померла шестирічна дівчинка.

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Лікарі не змогли врятувати дівчинку

За його словами, мама дитини у важкому стані. Клименко зазначив, що дівчинка, яка померла, – це шоста жертва.

Міністр додав, що патрульні намагалися надавати першу допомогу, щоб врятувати життя. Вони наклали турнікет, але була дуже велика втрата крові.

"На жаль, лікарі не змогли її врятувати", – сказав Ігор Клименко. Він зазначив, що багато людей потребують хірургічного втручання.

Клименко розповів, що внаслідок теракту в Чернігові відомо про 36 поранених людей, які перебувають у медичних закладах. За його словами, серед них є поліцейські та працівники та судової охорони.

Глава МВС додав, що всі постраждалі – це цивільні, які були на центральній площі Чернігова або йшли з церкви.

Важливо! О 14:17 глава МВС повідомив, що в Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Через це кількість загиблих зросла до 7. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.

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