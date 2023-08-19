Россия выпустила дроны из Курского направления

Об этом заявила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, ночь была неспокойной.

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Враг напряг ситуацию накануне на Юге, выведя ракетоноситель снаряженный 8 "Калибрами" на дежурство в море. По-видимому, это был отвлекающий манёвр. Потому что атака произошла позже на Северном направлении – враг запустил "Шахеды" с Курского направления,

– отметила Наталья Гуменюк.

Враг атаковал Хмельнитчину

Ночью российские захватчики атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, запущенными из Курской области.

Взрывы звучали в Хмельницкой области около 03.40. Их подтвердил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

В Запорожской области тоже раздавались взрывы ночью. Пока о последствиях атаки не сообщали.

Обратите внимание! В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ сообщили, что ночью Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Отмечают, что информация о последствиях террористической атаки уточняется.

Перед этим в командовании Воздушных сил предупредили о вероятности нанесения российскими оккупантами ударов по областям на востоке страны с помощью баллистических ракет.