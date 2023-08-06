По случаю дня Воздушных Сил ВСУ, отмечаемого ежегодно в первое воскресенье августа, 24 Канал рассказывает о том, как эволюционировала воздушная мощь украинской армии. Интересно к прочтению Киберпанк и война дронов в небе, море и на земле: как беспилотники стали определяющими на фронте Как Воздушные Силы помешали России захватить Украину Украинские военные знали, что Россия готовит полномасштабное вторжение, поэтому в первые часы было важно вывести из-под удара технику и людей. Полковник Сергей Самойлов в интервью Armyinform вспоминал, что в ночь с 23 на 24 февраля его вызвали на видеоконференцсвязь с командованием. Тогда, по его словам, командующий сказал, что существует большая вероятность атаки России именно в ночь на 24 февраля. И уже в ту же ночь весь вираж-планшет – система обнаружения воздушных целей, стал красным. Это Россия готовилась начать ракетную атаку на Украину,

– вспоминал военный.

Украинские истребители МиГ-29 / Фото Воздушные Силы ВСУ Утром 24 февраля все украинские самолеты были заправлены, с боекомплектом. По словам Самойлова, вывод из-под удара прошел без потерь. В то же время в 4 утра российские ракеты прилетели по старым координатам и целились по тем самолетам, которым бы никакой ремонт не помог. Командир 831 бригады тактической авиации Воздушных Сил Украины полковник Александр Мостовой пояснил, что в первые дни замыслом России был захват и установление контроля над такими аэродромами, как Борисполь, Гостомель и, возможно, Жуляны.

"Намерение было перебросить туда авиацией дивизию, включая технику, с целью дальнейшего наращивания наступательных действий при поддержке авиации и развертывания средств ПВО", – сказал он. Мостовой отметил, что воздушные силы несколько нарушили намерения врага и не дали противнику завоевать преимущество в воздухе.

Они теряли свои самолеты как ударной, так и истребительной авиации, которые осуществляли прикрытие. Мы заставили врага ошибаться,

– добавил полковник. Обратите внимание! Ситуацию для украинской армии усугубляло повреждение техники радиотехнических войск. Из-за этого на время наши военные стали практически "слепыми" на определенной территории Украины. Невидимая работа радиотехнических войск Подразделения радиотехнических войск (РТВ) в первый же день широкомасштабной войны стали едва ли не самой главной целью врага. Начальник управления командования по подготовке радиотехнических войск и специальных войск Командования подготовки Командования Воздушных Сил ВСУ Михаил Донченко в интервью АрмияInform рассказал, что РТВ понесли наибольшие потери именно в первые дни вторжения. Непрерывные удары врага по РТВ продолжались всю первую неделю вторжения. В то же время Донченко заявил, что боевые обслуги все равно обеспечили ведение радиолокационной разведки и организовали плановый вывод подразделений из-под ударов противника.

Бригадный генерал отметил, что потери могли быть больше, если бы не своевременные меры по рассредоточению сил и средств и изменение позиций.

Сразу после первых потерь, по словам Донченко, началось возобновление исправности радиоэлектронной техники отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В радиотехнические войска поступило немало новых и модернизированных радиолокационных станций. Другим источником поступления техники стали наши партнеры. В ноябре 2022 года Донченко говорил, что боевые способности радиотехнических войск позволяют выявлять и выдавать боевую информацию огневым средствам с эффективностью, позволяющей уничтожать до 80% воздушных целей противника.

Героизм летчиков и высокомерность оккупантов: что позволило остановить врага В первые дни вторжения Украине помог без преувеличения героизм украинских пилотов, а также высокомерность врага.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказывал, что россияне думали, что будут свободно чувствовать себя в украинском небе. Дело в том, что оккупантам нечего было бояться какого-то украинского МиГ-29 на более современных самолетах, таких как Су-35 или Су-30. Важный момент! Однако россияне столкнулись с героическим сопротивлением украинских пилотов, ценой своей жизни отводивших угрозу. Одна из таких историй, когда Герой Украины Александр Бринжала вместе с напарником вылетели на перехват якобы 4 вражеских самолетов.



Оказалось, что в небе были 4 группы по три самолета, то есть 12 вражеских воздушных судов против двух украинских.

Александр Бринжала, погибший в боях с оккупантами / Фото из Википедии Несмотря на очевидное преимущество противника, украинские пилоты вступили в бой. Правда, при поддержке ПВО. В результате боя оккупанты потеряли три современных боевых самолета. К сожалению, сам Александр Бринжала погиб. В то же время Юрий Игнат отметил, что таких случаев было немало. Благодаря тому, что ПВО Украины приобрела мощь и силу, россияне больше не могут массированно залетать в наше воздушное пространство. Простыми словами, массированный авианалет закончится для врага колоссальными потерями. Следовательно, вытеснение вражеских самолетов из украинского воздушного пространства в первые недели полномасштабного вторжения стало одной из первых побед Украины в войне с Россией, что в конце концов помешало Кремлю реализовать план быстрого захвата Украины. Как эволюционировала ПВО Украины В первые дни полномасштабного вторжения эффективность украинской ПВО составляла до 30%. Как рассказывал Юрий Игнат, по всем нормам, если даже сбито 30% крылатых ракет – работа ПВО уже считается успешной. Украина столкнулась с тем, что Россия использует тактику массированных ракетных ударов и атак "Шахедами". Противник способен выпускать более сотни воздушных целей во время одной атаки. Следовательно, наращивание потенциала ПВО было важно с начала полномасштабного вторжения и остается до сих пор. Украина неоднократно официально заявляла, что вопрос усиления ПВО остается на повестке дня каждой встречи, где говорится о военной помощи Украине. Будь то "Рамштайн", саммиты НАТО или G7. Украина в первые дни вторжения России на всех площадках просила, чтобы НАТО закрыло воздушное пространство над нашей страной. Однако под страхом конфликта с Россией в Альянсе не пошли на такой шаг. Вместо этого Западные партнеры решили помочь Украине самой защитить свое небо, хотя и делают это не в тех темпах, как нам бы хотелось. За более чем год полномасштабного вторжения украинские военные освоили немало западных систем. Самые современные из них – это Iris-T, NASAMS, SAMP/T и Patriot.

Современные системы ПВО ежедневно доказывают свою высокую эффективность в Украине. К примеру, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказывал, что в день первого применения Iris-T все были поражены, поскольку удалось сбить все вражеские цели. Как "Кинжал" стал идеологическим поражением России В мае 2023 года произошел беспрецедентный случай, когда украинские военные благодаря американском ЗРК Patriot впервые в истории сбили аэробаллистическую российскую ракету "Кинжал". В течение мая – июня над Киевом были уничтожены все 13 "Кинжалов", выпущенных оккупантами. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном комментарии 24 Каналу иронизировал, что на практике оказалось, что "Кинжал" не так крут, как о нем говорили в России.

Юрий Игнат / Фото предоставлено 24 Каналу "Россияне говорили, что "Кинжал" – это "не имеющая аналогов" ракета. Но оказывается, что она не такая крутая, как россияне ее пиарили", – сказал он. По словам Игната, сбивание "Кинжала" благодаря ЗРК Patriot, – это информационное поражение для россиян.

Это, безусловно, идеологическое поражение. Потому что "не имеющую аналогов" ракету сбивает комплекс, о котором они говорили "устаревший в 1970 году",

– сказал спикер. Он отметил, что россияне в своих пропагандистских пабликах неоднократно пытались "уничтожить" Patriot, показывая фейковые фото "попадания". "На самом деле это оказалось ложью", – подчеркнул Юрий Игнат. Обратите внимание! Украинским военным понадобилось несколько месяцев учений, чтобы освоить ЗРК Patriot. После чего, весной 2023 года, комплекс стал на защиту украинского неба.



Сначала по одному такому комплексу Украине пообещали выделить в США, Германии и Нидерландах. На саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что поставит Украине еще 2 ЗРК Patriot. Юрий Игнат, комментируя то, как удалось сбить "Кинжал", рассказал, что ЗРК Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. В последнем случае участие людей вообще "убирается". "То есть Patriot ставится в режим сбивания целей "автомат" и сбивает цель сам", – объяснил Юрий Игнат. Он рассказал, что практически невозможно, чтобы экипаж в штатном режиме, как это, например, происходит на С-300, уничтожил баллистическую цель. Причина довольно проста – у экипажа очень мало времени на реагирование. Однако этих систем все еще мало для защиты Украины из-за широких границ нашего государства. По словам Юрия Игната, Украина готова показать производителям оружия, как их вооружение работает на практике. Дайте нам ваше вооружение и мы продемонстрируем на практике его эффективность, как мы это уже сделали с тем же Patriot,

– призвал спикер Воздушных Сил. Почему важно оттеснить пусковые установки врага Периодически врагу удаются попадания в разных регионах, как вот во Львове, Хмельницком, Одессе и т.д. Кроме того, под постоянными обстрелами прифронтовые регионы, страдающие от вражеской баллистики, авиабомб и артиллерии. На эффективность ПВО влияет использование врагом различных ракет, а также регионы, которые атакует противник. Мониторинговая группа Monitor сообщила, что в июле 2023 года общая успешность сил ПВО составила более 70%. "На снижение результативности сил ПВО повлияло применение сверхзвуковых" ракет "Оникс", Х-22 и "Кинжал", а также "Калибров", пуск которых выполняется с подлодок", – говорится в сообщении.

Российский МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал" / фото росСМИ Например, в июле враг атаковал 4 "Кинжалами" Хмельнитчину, где явно не размещен ЗРК Patriot, который теоретически мог бы перехватить ракеты. Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу рассказал, что средства ПВО не помогут Украине преодолеть угрозу от таких ракет как Х-22 и "Оникс". К сожалению, ракеты Х-22 можно сбивать только средствами, которые могут работать по баллистике,

– объяснил спикер Воздушных Сил. В то же время, по его словам, ракету "Оникс" практически невозможно сбивать какими-либо средствами ПВО, ведь она летит очень низко – 10-15 метров над уровнем воды. На ракету можно воздействовать радиолокационно или сбить, если она летит высоко. Поэтому, как объясняет Юрий Игнат, Украине следует оттеснять те установки, с которых происходят пуски указанных ракет. Для этого Украине необходимы современные самолеты, то есть F-16.​ Помимо Х-22 и "Ониксов", серьезную угрозу представляют ракеты "Калибр", особенно те, пуски которых враг совершает с подлодок. Юрий Игнат объяснил, что подлодка наносит удары неожиданно, поскольку неизвестно, где она находится. "Соответственно мало времени на реагирование, если он находится недалеко от потенциального места цели", – сказал спикер, объясняя сложность сбития "Калибров". Кроме того, "Калибр" может лететь низко, что усложняет как обнаружение ракеты радиолокационными средствами, так и ее сбивание. Нужно усиливать все: что ждет украинцев зимой Перед новым отопительным сезоном украинцы опасаются массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, как это было в период с октября 2022 по март 2023 годов.