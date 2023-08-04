Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 и 2023 годах будут отличаться между собой. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что произошло с российскими ракетами

Как пояснил Игнат, в прошлом году у захватчиков был большой стратегический запас дальнобойных и высокоточных ракет.

Во время войны они (россияне – 24 Канал) атаковали всегда этими ракетами. А критическая инфраструктура, именно объекты топливно-энергетического сектора, были атакованы крылатыми дальнобойными ракетами. Это "Калибр", Х-101, Х-555. Это основные ракеты, которыми били. Они этот стратегический запас, собственно, использовали осенью и зимой прошлого года,

– заметил он.

По его словам, оккупанты начали наращивать 100 ракет всех типов. Среди них баллистика, аэробалистика и т.д. Он также подтвердил информацию о том, что Россия использует против Украины и ракеты, которые Киев передал Москве в 1999 году в обмен на погашение долгов за российский газ. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что Украина также передавала России "за копейки" Ту-22МР, Ту-95 и Ту-160. И эти самолеты тоже теперь наносят удары по территории нашего государства.

Что запланировали российские оккупанты в этом году

По мнению Игната, в 2023 году украинцам стоит ожидать больше атак дронов-камикадзе, чем ракетных атак. Потому что такого запаса ракет, как в прошлом году, у России нет.

Ограничения максимального количества одновременно запущенных беспилотников зависят только от возможностей оккупантов и производства "Шахедов" и "Ланцетов". Игнат напомнил, что в ночь на 4 августа россияне запустили всего 1 БПЛА, который был уничтожен, а перед новогодней ночью они выпустили в сторону Киева 46 дронов. Также россияне меняют направления запусков. Это Брянская и Курская области, Приморско-Ахтарский Краснодарский край, полигон "Чауда" во временно оккупированном Крыму. Игнат предположил, что россияне будут не полноценно производить иранские дроны у себя, а станут только собирать их.

Спикер воздушных сил ВСУ также отметил, что интенсивность сбития нашей ПВО вражеских ракет и беспилотников в некоторых случаях достигла 100%. Однако эта цифра постоянно разная. Зенитные ракеты являются лучшим средством для уничтожения "Шахедов". Наши защитники также пытаются сбивать эти иранские дроны с помощью украинского оружия, которое дешевле и доступнее.

Что говорят эксперты о ситуации осенью и зимой