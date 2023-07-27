Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что наши Воздушные силы будут делать все, чтобы точно не было хуже, чем в прошлом году.
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Активизация ударов по объектам инфраструктуры
Наша противовоздушная оборона укрепляется, и эта работа будет продолжаться. Мы развиваем сотрудничество с нашими партнерами и сейчас речь идет о том, что мы нуждаемся в дополнительных системах Patriot и SAMP/T.
Но значит ли это, что мы полностью не уязвимы? Нет,
– сказал военный эксперт.
Враг будет пытаться найти пробелы, хоть самые маленькие, и организовывать то, о чем предупреждает разведка – активизировать удары по объектам энергетики.
Многие ракеты и дроны, убежден Мусиенко, будет сбивать наша система ПВО. Но, возможно, не все удастся сбивать, ведь стопроцентный результат обеспечить очень сложно. К сожалению, мы это видели на примере Одессы, Львова и других украинских городов.
Российским захватчикам не удастся добиться значительного эффекта, ведь пробовали в прошлом году, но тогда наши возможности в защите неба были меньше. Соответственно способности россиян не стали значительно больше. За исключением того, что прогнозируется рост ударов дронами "Шахедами".
"На осень количество атак может увеличиться. Оккупанты постараются устроить блэкаут – то, что не удалось сделать в прошлом году. Я думаю, что не удастся и этого, но риски для инфраструктурных объектов высоки", – отметил военный эксперт.
Увеличится количество российских атак осенью: смотрите видео
Прогноз на осенне-зимний период
- Из-за постоянных обстрелов россиян прошлой зимой Украина потеряла более половины генерирующих мощностей, так что ситуация с отключениями света может повториться.
- После массовых атак, энергосистему Украины не удастся восстановить к началу отопительного сезона. По мнению экспертов, даже при наличии необходимых средств, что тоже сомнительно, помешает логистический фактор.
- Уже сейчас идет речь о том, что графики отключения света могут снова затронуть население из-за высокой вероятности новых ракетных обстрелов россиян.