Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он добавил, что наши Воздушные силы будут делать все, чтобы точно не было хуже, чем в прошлом году.

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Активизация ударов по объектам инфраструктуры

Наша противовоздушная оборона укрепляется, и эта работа будет продолжаться. Мы развиваем сотрудничество с нашими партнерами и сейчас речь идет о том, что мы нуждаемся в дополнительных системах Patriot и SAMP/T.

Но значит ли это, что мы полностью не уязвимы? Нет,

– сказал военный эксперт.

Враг будет пытаться найти пробелы, хоть самые маленькие, и организовывать то, о чем предупреждает разведка – активизировать удары по объектам энергетики.

Многие ракеты и дроны, убежден Мусиенко, будет сбивать наша система ПВО. Но, возможно, не все удастся сбивать, ведь стопроцентный результат обеспечить очень сложно. К сожалению, мы это видели на примере Одессы, Львова и других украинских городов.

Российским захватчикам не удастся добиться значительного эффекта, ведь пробовали в прошлом году, но тогда наши возможности в защите неба были меньше. Соответственно способности россиян не стали значительно больше. За исключением того, что прогнозируется рост ударов дронами "Шахедами".

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"На осень количество атак может увеличиться. Оккупанты постараются устроить блэкаут – то, что не удалось сделать в прошлом году. Я думаю, что не удастся и этого, но риски для инфраструктурных объектов высоки", – отметил военный эксперт.

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Прогноз на осенне-зимний период