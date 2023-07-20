Какова вероятность, что свет будут выключать снова

Как рассказывают эксперты, сценарий об отключении электроэнергии этой зимой возможен. Все из-за высокого риска новых обстрелов. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко добавляет, что сейчас ведутся расчеты и моделируются разные сценарии.

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Кроме того, потребление электроэнергии даже летом растет, а значит, зимой оно будет еще больше.

Если Запорожская АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения,

– говорит Харченко.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также отмечает, что в следующий осенне-зимний период следует ожидать увеличения потребления света.

К примеру, каждые минус пять градусов в Киеве – это плюс 100 МВт потребления. Чем будет холоднее, тем больше будет дефицит. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями,

– приводит пример исполнительный директор ДТЭК.

Есть ли в этой ситуации положительные моменты

Хотя зима 2022 года была достаточно сложной для населения, она дала немалый опыт энергетикам. Дело в том, что любая катастрофа, которая может случиться с энергосистемой в этом случае, уже не будет неожиданностью. Все потому, что компании знают как реагировать на нее.

Сейчас ведутся работы по обеспечению самодостаточности ряда объектов критической инфраструктуры.

Есть гораздо больше автономных энергетических установок. Они будут работать в случае, когда будут проблемы со снабжением электроэнергией.

Как отмечает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, системные аварии еще будут. И это будет вызвано российскими обстрелами, повышением погрузки в сетях и аварийными остановками энергоблоков.

Но об общеукраинском блекауте думать не стоит, ведь он будет мало вероятен.