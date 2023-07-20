Какова вероятность, что свет будут выключать снова
Как рассказывают эксперты, сценарий об отключении электроэнергии этой зимой возможен. Все из-за высокого риска новых обстрелов. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко добавляет, что сейчас ведутся расчеты и моделируются разные сценарии.
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Кроме того, потребление электроэнергии даже летом растет, а значит, зимой оно будет еще больше.
Если Запорожская АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения,
– говорит Харченко.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также отмечает, что в следующий осенне-зимний период следует ожидать увеличения потребления света.
К примеру, каждые минус пять градусов в Киеве – это плюс 100 МВт потребления. Чем будет холоднее, тем больше будет дефицит. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями,
– приводит пример исполнительный директор ДТЭК.
Есть ли в этой ситуации положительные моменты
Хотя зима 2022 года была достаточно сложной для населения, она дала немалый опыт энергетикам. Дело в том, что любая катастрофа, которая может случиться с энергосистемой в этом случае, уже не будет неожиданностью. Все потому, что компании знают как реагировать на нее.
- Сейчас ведутся работы по обеспечению самодостаточности ряда объектов критической инфраструктуры.
- Есть гораздо больше автономных энергетических установок. Они будут работать в случае, когда будут проблемы со снабжением электроэнергией.
Как отмечает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, системные аварии еще будут. И это будет вызвано российскими обстрелами, повышением погрузки в сетях и аварийными остановками энергоблоков.
Но об общеукраинском блекауте думать не стоит, ведь он будет мало вероятен.