Как следующая зима может стать хуже предыдущей

Вероятность того, что Россия снова будет атаковать энергетику Украины зимой 2023 года очень высока. Обстрелы инфраструктуры, аварийные отключения – все это снова может затронуть украинцев.

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Один из собеседников в правительстве делится тем, что сейчас точно спрогнозировать и оценить, какова будет ситуация зимой, невозможно. А исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук добавляет, что этой зимой условия будут гораздо хуже тех, что были в прошлом году.

Мы закончили последний осенне-зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году,

– говорит Сахарук.

С этим мнением согласен и эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он отмечает, что это может быть из-за отсутствия резерва генерирующих мощностей, а баланс у нас сейчас недостаточно прочный.

Восстановление энергосистемы

Для того чтобы восстановить энергосистему после нескольких сотен обстрелов, власти Украины сообщили о плановых ремонтах электростанций и оборудования, необходимого для передачи производимой электроэнергии. Поэтому летом время от времени может возникать дефицит электроэнергии в системе, который покрывают благодаря импорту.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украине нет ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы не подверглась вражеским атакам. В то же время, на АЭС все ремонты и замена топлива идут по плану. К началу осенне-зимнего периода все должно быть завершено.

Исполнительный директор ДТЭК рассказал, что компания производит плановые ремонты и восстановление поврежденных блоков теплоэлектростанций.

Текущие ремонты делаем пятый месяц подряд: семь блоков сделали, еще столько же – в процессе,

– добавляет Дмитрий Сахарук.

Кроме того, в 2023 году, по его словам, планируется привести в порядок 27 блоков ТЭС и восстановить 1,4 гигаватта генерирующих мощностей.