Як наступна зима може стати гіршою за попередню

Ймовірність того, що Росія знову атакуватиме енергетику України взимку 2023 року є дуже високою. Обстріли інфраструктури, аварійні відключення – усе це знову може торкнутися українців.

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Один зі співрозмовників в уряді ділиться тим, що зараз точно спрогнозувати та оцінити, якою буде ситуація взимку, неможливо. А виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук додає, що цієї зими умови будуть набагато гіршими за ті, що були торік.

Ми закінчили останній осінньо-зимовий період, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Цього не було у 2022 році,

– каже Сахарук.

З цією думкою погоджується й експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Він зауважує, що це буде можливо через відсутність резерву генеруючих потужностей, а баланс у нас зараз не достатньо міцний.

Відновлення енергосистеми

Для того, щоб відновити енергосистему після кілька сотень обстрілів, влада України повідомила про планові ремонти електростанцій та обладнання, необхідного для передавання виробленої електроенергії. Через це влітку час від часу може виникати дефіцит електроенергії в системі, який покривають завдяки імпорту.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні немає жодної ТЕС чи ГЕС, яка не зазнала ворожих атак. Водночас на АЕС усі ремонти та заміна палива йде по плану. До початку осінньо-зимового періоду усе мають завершити.

Виконавчий директор ДТЕК розповів, що компанія проводить планові ремонти та відновлення пошкоджених блоків теплоелектростанцій.

Поточні ремонти робимо п'ятий місяць поспіль: сім блоків зробили, ще стільки ж – у процесі,

– додає Дмитро Сахарук.

Крім того, у 2023 році, за його словами, планується привести до ладу 27 блоків ТЕС та відновити 1,4 гігавата генеруючих потужностей.