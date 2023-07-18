Увеличилось количество желающих оформить субсидии
Чиновница Леся Забуранная рассказала, что действительно количество желающих оформить субсидию увеличилось из-за новых тарифов.
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Конечно, с увеличением тарифа на электроэнергию люди немного увеличили и подачу заявлений на получение субсидии, но учитывая, что сейчас не зимний период и нет значительных затрат на отопление, то количество людей, нуждающихся в улучшении своего материального состояния из-за получения субсидии, не является критическим скачком. .
Однако когда начнется отопительный сезон, вероятно возрастет количество желающих оформить льготы и сами суммы субсидии.
Летом она в среднем составляет 300-400 гривен, в зимний период это около полутора тысяч гривен. Учитывая рост цен на электроэнергию, такое количество претендентов на субсидию вырастет,
– подчеркнула она.
Механизм назначения субсидии максимально упростили и автоматизировали, добавила чиновница.
Как оформить субсидию
Для того чтоб оформить социальную помощь на оплату коммунальных услуг требуется:
- Прежде всего обратитесь в местный ЦНАП, сельсоветы или воспользуйтесь услугой онлайн в Действии.
- Для того чтобы сделать это онлайн, нужно зайти на сайт Действия, авторизоваться, а затем выбрать опцию "Услуги".
- После этого следует нажать на функцию "Заявление на субсидию", а затем на "Подать заявление".
- Укажите свое семейное положение, место жительства и задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
- Не забудьте отметить, какую именно субсидию вы хотите получить.
- Впишите свой IBAN счета или укажите национального почтового оператора связи для начисления субсидии.
- Обязательно укажите данные о доходах и т.п.