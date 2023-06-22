Тарифы в Украине растут

Тариф на электроэнергию в Украине уже вырос. Следовательно, за июнь украинцы будут платить не 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час, а 2,64 гривны.

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Соответствующее решение приняла в конце мая. Согласно этому платежка для семьи может возрасти ориентировочно на 250 гривен.

Обратите внимание, что вырастет еще и тариф на распределение электроэнергии на 25-50%. Повышение составит от 25 до 50%. Однако это не касается прифронтовых территорий.

Кроме того, на воду тоже могут прийти более высокие платежки в июле. Ведь в июне НКРЭКУ повысили тарифы на воду для 35 водоканалов. Что касается стоимости, то в каждой области Украины она будет отличаться.

На карте мы привели стоимость в водоканалах, которые поставляют воду в областные центры. Обратите внимание на то, что для Херсонской, Харьковской и Николаевской областей стоимость воды не изменилась.

Как оформить субсидию

Напоминаем, что семья, чья плата за ЖКУ больше, чем определенный для них обязательный платеж, имеют право на выплаты от государства. Для того чтобы оформить их нужно:

Прежде всего обратитесь к местному ЦНАПа, сельсоветы или воспользуйтесь услугой онлайн в Дии

Для того чтобы сделать это онлайн, нужно зайти на сайт Действия, авторизоваться, а затем выбрать опцию "Услуги".

После этого следует нажать на функцию "Заявление на субсидию", а затем на "Подать заявление".

Укажите свое семейное положение, место жительства и задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Не забудьте отметить, какую именно субсидию вы хотите получить.

Впишите свой IBAN счета или укажите национального почтового оператора связи для начисления субсидии.

Обязательно укажите данные о доходах и т.п.

Заметьте, что на субсидию имеют право лица, прописанные в квартире, и арендаторы или переселенцы. Для последних не требуется договор об аренде.