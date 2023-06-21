Все еще 7,96 гривны за кубометр

В связи с военным положением "Нафтогаз" не будет менять тариф для своих клиентов как минимум до 1 мая 2024 года. Он составит 7,96 гривны за кубометр.

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По словам главы правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, причинами этого являются военное положение и нынешняя экономическая ситуация в стране.

Для бытовых клиентов цена газа остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине,

– добавляет Чернышов.

Что будет с тарифами на свет и воду

В мае власти Украины приняли решение о повышение тарифа на электроэнергию. Ранее население платило за свет двумя тарифами: 1,44 гривны и 1,68 гривны в зависимости от количества ежемесячно потребленных киловатт.

В то же время в июне единый тариф составил 2,64 гривны за киловатт-час. Примерно платежка за свет в таком случае увеличивается на 250 гривен.

Вслед за этим могут увеличиться тарифы и на воду. Коммунальные предприятия, оказывающие услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, настаивают на повышении тарифа на 33% с 1 июля.

Обратите внимание, что убытки водопроводной отрасли в 2022 году составили 4,4 миллиарда гривен. А с начала 2023 года эта сумма уже выросла до 3,4 миллиарда гривен.

Кроме того, Александр Шкинь, директор ассоциации водоканалов Украины, рассказывает, что недофинансирование водопроводной отрасли в этом году составляет около 12 миллиардов гривен.