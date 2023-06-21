Все ще 7,96 гривні за кубометр
У зв'язку з воєнним станом "Нафтогаз" не змінюватиме тариф для своїх клієнтів щонайменш до 1 травня 2024 року. Він складатиме 7,96 гривні за кубометр.
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За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, причинами цього є воєнний стан та теперішня економічна ситуація в країні.
Для побутових клієнтів ціна газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно. Це рішення прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні,
– додає Чернишов.
Що буде з тарифами на світло та воду
У травні влада України ухвалила рішення про підвищення тарифу на електроенергію. Раніше населення платило за світло двома тарифами: 1,44 гривні та 1,68 гривні залежно від кількості спожитих кіловатів щомісяця.
Вслід за цим можуть зрости тарифи й на воду. Комунальні підприємства, які надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, наполягають на підвищенні тарифу на 33% з 1 липня.
Крім того, Олександр Шкінь, директор асоціації водоканалів України, розповідає, що недофінансування водопровідної галузі на цей рік становить близько 12 мільярда гривень.