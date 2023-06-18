Тарифи на електроенергію для українців

Вже у червні українці платитимуть за світло по-новому. Наприкінці травня уряд ухвалив рішення про підвищення єдиного тарифу на електроенергію.

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Розмір його склав 2,64 гривні за кіловат-годину. Відтак це збільшить платіжку на світло орієнтовно на 250 гривень.

Нагадуємо, що раніше для населення діяли два тарифи на світло, які залежали від кількості спожитих кіловатів: 1,44 гривні за кіловат-годину – до 250 кіловатів щомісяця, 1,68 гривні – понад 250 кіловатів щомісяця.

Влада пояснює раптове підвищення цін на світло тим, що після масових ракетних атак енергосистему країну потрібно відновлювати, а коштів для цього не вистачає.

У коментарі 24 Каналу аналітик "Центру розвитку міст" Юрій Щедрін розповів, що відновлення потребує величезних коштів, які наразі залучаються "перш за все, шляхом іноземних інвестицій". Однак покладатись лиш на зовнішню допомогу – не варто.

Експерт Володимир Омельченко додав, що за тарифами у 1,44 та 1,68 гривні відновлення було неможливим.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова 1,68 гривні, 1,44 гривні – ці тарифи покривали лише витрати на передачу, на розподіл електричної енергії. І абсолютно не покривали витрати на неї як на товар.

Розподіл електроенергії: на скільки зросте

Крім тарифу за світло, зросте ще й тариф на розподіл електроенергії. Підвищення становитиме приблизно від 25 до 50%. Але це стосуватиметься лише деяких операторів, тому, наприклад, для прифронтових територій нічого змінювати не будуть.

Втім для "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" й інші змінять тарифи.

Як подати показники лічильника онлайн

Насамперед нагадуємо вам, що усі показники лічильника потрібно подавати щомісяця не пізніше першого числа. Якщо цього не зробити вчасно, то вам прийде платіжка із більшою кількістю кіловатів, ніж ви спожили насправді.

Як це зробити киянам:

зателефонувати в кол-центр та подати показники за телефоном (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі) або (044) 459-07-40 (Київобленерго). Для цього потрібно обрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника.

та подати показники за телефоном (044) 202-15-88 або 15-88 (ДТЕК Київські електромережі) або (044) 459-07-40 (Київобленерго). Для цього потрібно обрати цифру 2 в головному меню, ввести номер особового рахунку та поточні показники лічильника. відправити смс на номер (067) 239-7-238. Для звичайного лічильника: введіть особовий рахунок, пробіл, показник; для двозонного (двотарифного) лічильника – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день. Для трьохзонного лічильника – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч.

на номер (067) 239-7-238. Для звичайного лічильника: введіть особовий рахунок, пробіл, показник; для двозонного (двотарифного) лічильника – особовий рахунок, пробіл, ніч, пробіл, день. Для трьохзонного лічильника – особовий рахунок, пробіл, пік, пробіл, напівпік, пробіл, ніч. у Viber та Telegram за допомогою ботів "Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно.

та за допомогою ботів "Сервіс передачі показників ЗАТ "Київобленерго" та kyivoblenergobot відповідно. за допомогою FB в онлайн чаті.

в онлайн чаті. ​через особистий кабінет офіційного сайту ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ або Київобленерго. Для реєстрації необхідно вказати номер особового рахунку та суму останнього платежу.

Зверніть увагу! Якщо платежів ще не було, потрібно написати номер лічильника.

через мобільний додаток "ДТЕК Київські Електромережі" по електроенергії для IOS і Android-пристроїв.

Для львів'ян:

через вебчат на сайті "Львівобленерго". Введіть особовий рахунок та оберіть пункт "Подати показник лічильника".

на сайті "Львівобленерго". Введіть особовий рахунок та оберіть пункт "Подати показник лічильника". за допомогою електронної пошти: pokaz@loe.lviv.ua. У листі треба вказати код та показник за схемою "Код (пробіл) Показник".

Код – це десятизначний код абонента, вказаний на платіжці.