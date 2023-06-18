Тарифы на электроэнергию для украинцев

Уже в июне украинцы будут платить за свет по-новому. В конце мая правительство приняло решение о повышении единого тарифа на электроэнергию.

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Размер его составил 2,64 гривны за киловатт-час. Следовательно, это увеличит платежку на свет ориентировочно на 250 гривен.

Напоминаем, что раньше для населения действовали два тарифа на свет, зависевших от количества потребленных киловатт: 1,44 гривны за киловатт-час – до 250 киловаттов ежемесячно, 1,68 гривны – более 250 киловаттов ежемесячно.

Власти объясняют внезапное повышение цен на свет тем, что после массовых ракетных атак энергосистему страну нужно восстанавливать, а средств для этого не хватает.

В комментарии 24 Каналу аналитик "Центра развития городов" Юрий Щедрин рассказал, что восстановление нуждается в огромных средствах, которые сейчас привлекаются "прежде всего, путем иностранных инвестиций". Однако полагаться только на внешнюю помощь – не стоит.

Эксперт Владимир Омельченко добавил, что по тарифам в 1,44 и 1,68 гривны восстановление было невозможно.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова 1,68 гривны, 1,44 гривны – эти тарифы покрывали только затраты на передачу, распределение электрической энергии. И совершенно не покрывали затраты на нее как на товар.

Распределение электроэнергии: на сколько вырастет

Кроме тарифа за свет, вырастет еще и тариф на распределение электроэнергии. Повышение составит примерно от 25% до 50%. Но это касается только некоторых операторов, поэтому, например, для прифронтовых территорий ничего менять не будут.

Впрочем, для "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Днепровские электросети", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские электросети", "Львовоблэнерго" и другие изменят тарифы.

Как подать показатели счетчика онлайн

Прежде всего, напоминаем вам, что все показатели счетчика нужно подавать ежемесячно не позднее первого числа. Если этого не сделать вовремя, вам придет платежка с большим количеством киловатт, чем вы потребили на самом деле.

Как это сделать киевлянам:

позвонить в колл-центр и подать показатели по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети) или (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго). Для этого необходимо выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика.

и подать показатели по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети) или (044) 459-07-40 (Киевоблэнерго). Для этого необходимо выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика. отправить смс по номеру (067) 239-7-238. Для обычного счетчика: введите счет, пробел, показатель; для двухзонного (двухтарифного) счетчика – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день. Для трехзонного счетчика – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь.

по номеру (067) 239-7-238. Для обычного счетчика: введите счет, пробел, показатель; для двухзонного (двухтарифного) счетчика – лицевой счет, пробел, ночь, пробел, день. Для трехзонного счетчика – лицевой счет, пробел, пик, пробел, полупик, пробел, ночь. в Viber да Telegram с помощью ботов "Сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно.

да с помощью ботов "Сервис передачи показателей ЗАО "Киевоблэнерго" и kyivoblenergobot соответственно. с помощью FB в онлайн чате.

в онлайн чате. через личный кабинет официального сайта ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ или Киевоблэнерго. Для регистрации необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа.

Обратите внимание! Если платежей не было, нужно написать номер счетчика.

через мобильное приложение "ДТЭК Киевские Электросети" по электроэнергии для IOS и Android-устройств.

Для львовян:

через вебчат на сайте "Львовоблэнерго". Введите счет и выберите пункт "Подать показатель счетчика".

на сайте "Львовоблэнерго". Введите счет и выберите пункт "Подать показатель счетчика". с помощью электронной почты : pokaz@loe.lviv.ua. В письме следует указать код и показатель по схеме "Код (пробел) Показатель".

Код – это десятизначный код абонента, указанный на платежке.