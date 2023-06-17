Ради стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения технологических процессов коммунальные предприятия, оказывающие услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, призывают регулятора повысить на 33% тариф уже с 1 июля. Об этом говорилось на пресс-конференции Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалекология", пишет 24 Канал.

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Тарифы просят повысить с 1 июля

Ассоциация просит обязать Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установить с 1 июля экономически обоснованные тарифы на услуги водоканалов.

Мы обращаемся к президенту Украины и СНБО и просим обязать регулятора рассмотреть вопрос установления экономически обоснованного тарифа для предприятий водоснабжения и таким образом обеспечить надлежащее финансирование водоканалов для недопущения критических последствий,

– заявил президент "Укрводоканалекологии" Дмитрий Новицкий.

Новицкий отметил, что НКРЭКУ имеет возможность установить новый тариф с 1 июля.

"Такая возможность есть, расчеты есть. В то же время, мы требуем от регулятора учесть компенсацию роста стоимости электроэнергии с начала текущего года. Так мы сможем рассчитаться с поставщиками электроэнергии", – пояснил Новицкий.

По его информации, ущерб водопроводной отрасли в 2022 году составил 4,4 миллиарда гривен. С начала этого года – уже 3,4 миллиарда гривен.

Он отметил, что у водоканалов нет других источников для капитализации основных фондов, возврата кредитных средств, в частности, от международных финансовых организаций, кроме дохода от оплаты услуг потребителями.

По словам Новицкого, государственная целевая программа "Питьевая вода Украины", принятая на срок до 2026 года, предусматривает выделение 17 миллиардов гривен из госбюджета, однако в этом году финансирование на нее не выделялось.

Что будет, если тарифы не увеличатся

Директор ассоциации Александр Шкинь подчеркнул, что недофинансирование водопроводной отрасли на этот год составляет около 12 миллиардов гривен.

Рост тарифов на водоснабжение почти в два раза отстает от роста стоимости его составляющих. На сегодняшний день мы вынуждены обратиться к общественности, чтобы предупредить о последствиях, к которым приведет бездействие регулятора для водоканалов и для потребителей,

– подчеркнул он.

Среди таких последствий в "Укрводоканалекологии" называют невозможность закупки реагентов, что скажется на качестве воды, и возможные поставки воды по графику.

Кроме того, накопление долгов за электроэнергию может привести к отключению электроснабжения для водоканалов и к остановке их работы.

Дмитрий Новицкий добавил, что НКРЭКУ с декабря 2022 несколько раз откладывала вопрос установления рекомендованных тарифов на 2023 год, расчеты по которым были поданы еще летом прошлого года.

Эксперт отметил, что к концу 2022 года говорилось о росте тарифов на услуги водоканалов ориентировочно на треть, что для семьи из трех человек составляет в среднем 60 – 80 грн. В то же время стоимость услуг водоснабжения на сегодняшний день является одной из самых низких в перечне коммунальных услуг.